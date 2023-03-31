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  • Победителя ЧМ-2022 Монтиэля обвинили в групповом изнасиловании модели: жертва не знает, сколько человек ее насиловало

Победителя ЧМ-2022 Монтиэля обвинили в групповом изнасиловании модели: жертва не знает, сколько человек ее насиловало

31 марта 2023, 12:31
5

Защитника «Севильи Гонсало Монтиэля подозревают в изнасиловании.

В четверг в Аргентине на защитника «Севильи» был подан иск о предполагаемом сексуальном насилии при отягчающих обстоятельствах. Об этом сообщил адвокат предполагаемой жертвы Ракель Эрмида.

По словам юриста, 1 января 2019 года во время вечеринки по случаю дня рождения Монтиэля, проходившей в его доме, произошел «акт сексуального насилия с проникновением при отягчающих обстоятельствах со стороны группы людей».

Предполагаемая жертва – модель. По словам Эрмиды, у нее были «небольшие короткие отношения» с Монтиэлем, который пригласил ее встретиться с его семьей и настоял на том, чтобы она посетила вечеринку. Потерпевшая не пьет алкоголь, но, попробовав два напитка, «она полностью потеряла сознание».

После происшествия девушку «вышвырнули из дома». Юрист отмечает, что жертва «не знает, сколько человек участвовало в насилии» и «не знает, как она попала домой».

По словам адвоката, жертва получала угрозы от окружения игрока, в том числе от матери Гонсало, когда обращалась в суд.

  • Монтиэль выиграл ЧМ-2022 в составе сборной Аргентины.

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Источник: Marca
Чемпионат мира Аргентина Монтиэль Гонсало
Комментарии (5)
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sv1969
1680256725
4 года ждала пока ЧМ не выиграет?
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Skull_Boy
1680260833
Главное его запомнила, а других нет
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Romeo 123
1680309705
Гнома посадить ,у Аргентины забрать кубок и отдать Франции
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