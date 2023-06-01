Решающий пенальти в послематчевой серии в финалах ЧМ-2022 и ЛЕ-2023 забил один и тот же футболист

Гонсало Монтиэль точно запомнит сезон-2022/23. Он взял два важных трофея, поставив точку в обоих финалах.

Накануне пенальти в исполнении защитника «Севильи» стало последним в послематчевой серии с «Ромой».

Испанская команда в седьмой раз в истории выиграла Лигу Европы / Кубок УЕФА. Для Монтиэля это дебютный триумф в этом турнире.

А всего 5,5 месяцев назад – 18 декабря 2022 года – Гонсало стал героем финала чемпионата мира в Катаре. Именно он реализовал решающий пенальти.

Сборная Аргентины стала победителем ЧМ впервые с 1986 года, одолев Францию.

Кстати, обратите внимание, что Монтиэль пробивал судьбоносные 11-метровые в один и тот же угол.

Фото: AFLO, firo Sportphoto, Keystone Press Agency / Global Look Press