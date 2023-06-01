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    • Решающий пенальти в послематчевой серии в финалах ЧМ-2022 и ЛЕ-2023 забил один и тот же футболист

    Решающий пенальти в послематчевой серии в финалах ЧМ-2022 и ЛЕ-2023 забил один и тот же футболист

    Гонсало Монтиэль точно запомнит сезон-2022/23. Он взял два важных трофея, поставив точку в обоих финалах.

    Накануне пенальти в исполнении защитника «Севильи» стало последним в послематчевой серии с «Ромой».

    Испанская команда в седьмой раз в истории выиграла Лигу Европы / Кубок УЕФА. Для Монтиэля это дебютный триумф в этом турнире.

    А всего 5,5 месяцев назад – 18 декабря 2022 года – Гонсало стал героем финала чемпионата мира в Катаре. Именно он реализовал решающий пенальти.

    Сборная Аргентины стала победителем ЧМ впервые с 1986 года, одолев Францию.

    Кстати, обратите внимание, что Монтиэль пробивал судьбоносные 11-метровые в один и тот же угол.

    Фото: AFLO, firo Sportphoto, Keystone Press Agency / Global Look Press

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    Источник: Squawka

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    01.06.2023 08:15
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