Стало известно, что сказал Месси перед решающим пенальти в финале ЧМ-2022

Расшифрована фраза, которую произнес нападающий сборной Аргентины Лионель Месси за несколько секунд до победы на чемпионате мира.

Перед решающим пенальти в финале ЧМ-2022, который исполнял Гонсало Монтиэль, капитан аргентинцев сказал: «Это может произойти сегодня, бабушка».

Вероятно, Месси имел в виду бабушку по материнской линии Селию, которая всегда верила в талант Лионеля и убедила его заниматься футболом.

Аргентина стала чемпионом мира впервые с 1986 года.

В финале была обыграла Франция в серии пенальти.

Бабушка Месси умерла, когда ему было 10 лет. Форвард часто празднует голы, поднимая руки к небу.

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