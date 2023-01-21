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    Стало известно, что сказал Месси перед решающим пенальти в финале ЧМ-2022

    Расшифрована фраза, которую произнес нападающий сборной Аргентины Лионель Месси за несколько секунд до победы на чемпионате мира.

    Перед решающим пенальти в финале ЧМ-2022, который исполнял Гонсало Монтиэль, капитан аргентинцев сказал: «Это может произойти сегодня, бабушка».

    Вероятно, Месси имел в виду бабушку по материнской линии Селию, которая всегда верила в талант Лионеля и убедила его заниматься футболом.

    • Аргентина стала чемпионом мира впервые с 1986 года.
    • В финале была обыграла Франция в серии пенальти.
    • Бабушка Месси умерла, когда ему было 10 лет. Форвард часто празднует голы, поднимая руки к небу.

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    Источник: Marca

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