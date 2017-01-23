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    Стоичков посоветовал Диего Косте не переезжать в Китай

    Бывший лидер «Барселоны» Христо Стоичков прокомментировал информацию о возможном переезде в Китай форварда «Челси» Диего Косты. Ранее сообщалось, что «Тяньцзинь Цюаньцзянь» готов заплатить за футболиста 90 миллионов евро.

    «Я советую ему оставаться там, где он сейчас находится. Для него очень важно играть в АПЛ. Именно там он становится все лучше и лучше. Коста еще молод, чтобы переезжать в Китай», – заявил Стоичков.

    В текущем сезоне футболист провел в чемпионате Англии 20 матчей, в которых забил 15 голов и отдал пять результативных передач.

    Источник: Tribalfootball

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    23.01.2017 08:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +284

      Kano 23 января 2017, 08:50

      Конечно молод еще.

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