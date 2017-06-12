Стоичков: «Своей системностью Слуцкий напоминает Лобановского»

Бывший главный тренер сборной Болгарии Христо Стоичков сравнил экс-наставника ЦСКА и национальной российской команды Леонида Слуцкого с легендарным мэтром советского тренерского цеха Валерием Лобановским.

Напомним, на минувшей неделе Слуцкий возглавил «Халл Сити».

– У России теперь есть тренер в Англии. Ваше мнение о Леониде Слуцком?

– Хороший тренер. Потому что он меня послушал и взял в ЦСКА Георгия Миланова! (смеется). А если серьезно, мне нравится, как работает Слуцкий. Своей системностью напоминает Лобановского. У него все продумано до мелочей.

– А как вы рекомендовали Миланова?

– Сначала поговорил с Галяминым, потом со Слуцким. Убедил их.