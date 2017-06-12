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    Стоичков: «Своей системностью Слуцкий напоминает Лобановского»

    Бывший главный тренер сборной Болгарии Христо Стоичков сравнил экс-наставника ЦСКА и национальной российской команды Леонида Слуцкого с легендарным мэтром советского тренерского цеха Валерием Лобановским.

    Напомним, на минувшей неделе Слуцкий возглавил «Халл Сити».

    – У России теперь есть тренер в Англии. Ваше мнение о Леониде Слуцком?

    – Хороший тренер. Потому что он меня послушал и взял в ЦСКА Георгия Миланова! (смеется). А если серьезно, мне нравится, как работает Слуцкий. Своей системностью напоминает Лобановского. У него все продумано до мелочей.

    – А как вы рекомендовали Миланова?

    – Сначала поговорил с Галяминым, потом со Слуцким. Убедил их.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.06.2017 16:47
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +582

      мароко 12 июня 2017, 20:59

      Слуцкий еще не работает уже столько писанины, о том какой он молодец... В декабре посмотрим чего он стоит......

      2
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 12 июня 2017, 18:01

      Лобновский был лучший тренер СССР и на постсоветском пространстве... у Слуцкого все еще впереди..

      0
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      Рейтинг: +509

      Baggio1986 12 июня 2017, 17:07

      Слил им Миланова))) и смеется теперь))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2509

      panmon 12 июня 2017, 16:54

      Лёне срочно надо в футбольный менеджер поиграть - дешевых и хороших игроков из низших лиг Англии зацепить...

      0
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      Рейтинг: +57

      JanDePisuares 12 июня 2017, 16:53

      Слишком много о нем говорят

      0
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      Рейтинг: +2509

      panmon > JanDePisuares 12 июня 2017, 16:55

      А чтоб не говорить. Мужик молодец, долго готовился и будеть стараться себя проявить в одной из самых сложных лиг в мире - Чемпионшипе. (по моему - самой сложной)

      0
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      Рейтинг: +57

      JanDePisuares > panmon 12 июня 2017, 17:24

      Это мне понятно, но все же... Сглазят его)

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