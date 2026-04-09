Английский клуб вернулся в Чемпионшип спустя 65 лет

«Линкольн Сити» завоевал право на повышение в классе после гостевой победы над «Редингом» (2:1) в матче 42-го тура Первой лиги.

В следующем сезоне «черти» сыграют в Чемпионшипе. «Линкольн Сити» выступит во втором по статусу английском дивизионе впервые за 65 лет – с сезона-1960/61.

Команда набрала 90 очков после 41 матча и уже точно финиширует в топ-2, что дает право на прямой выход в Чемпионшип. Второе место сейчас занимает «Кардифф» (78 очков после 40 игр). Далее расположились «Брэдфорд Сити» (71 очко, 41 игра) и «Болтон» (70 очков после 40 встреч).