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Стал известен первый финалист плей-офф за место в АПЛ

Сегодня, 11:51

«Шеффилд Юнайтед» победил «Бристоль Сити» дома со счетом 3:0 в ответном стыковом матче полуфинала плей-офф Чемпионшипа и вышел в финал. В первой игре в гостях «клинки» также победили соперника со счетом 3:0.

Второй финалист плей-офф Чемпионшипа определится сегодня в матче «Сандерленд»«Ковентри». В первой игре «черные коты», игравшие в гостях, победили со счетом 2:1.

  • Финал, в котором будет разыграна путевка в АПЛ, состоится на стадионе «Уэмбли» в Лондоне 24 мая.
  • Ранее места в Премьер-лиге завоевали «Лидс Юнайтед» и «Бернли».

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Источник: «Бомбардир»
Англия. Чемпионшип Англия. Премьер-лига Бристоль Сити Шеффилд Юнайтед
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