Стал известен первый финалист плей-офф за место в АПЛ

«Шеффилд Юнайтед» победил «Бристоль Сити» дома со счетом 3:0 в ответном стыковом матче полуфинала плей-офф Чемпионшипа и вышел в финал. В первой игре в гостях «клинки» также победили соперника со счетом 3:0.

Второй финалист плей-офф Чемпионшипа определится сегодня в матче «Сандерленд» – «Ковентри». В первой игре «черные коты», игравшие в гостях, победили со счетом 2:1.