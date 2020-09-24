- 24 сентября 2020
- 23:50 Кубок лиги. «Ливерпуль» забил семь голов «Линкольну», «Манчестер Сити» победил «Борнмут»
- 10 сентября 2019
- 13:39 Видео Защитник «Уикомба» оформил хет-трик ударами со стандартов. Два гола он забил «сухим листом» 8
- 29 августа 2019
- 00:22 Кубок лиги. «Лестер» в серии пенальти прошел «Ньюкасл», «Эвертон» одержал волевую победу над «Линкольном»
- 28 августа 2019
- 21:56 «Эвертон» пропустил от клуба Д3 «Линкольна» на первой минуте
- 20 апреля 2018
- 11:44 Защитник «Линкольна» дисквалифицирован на шесть лет за ставку в Кубке Англии 3
- 14 марта 2017
- 07:40 Футболисты «Линкольна» после матча с «Арсеналом» вымыли раздевалку на «Эмирейтс» 1
- 11 марта 2017
- 23:06 Венгер: «За последнее время мы разочаровали наших болельщиков. Хотим снова выиграть Кубок Англии» 10
- 22:56 Линекер: «Похоже, Венгер заслужил двухлетний контракт» 3
- 22:23 Кубок Англии. «Арсенал» отправил в ворота «Линкольна» пять безответных мячей и вышел в полуфинал 4
- 14:16 Защитник «Линкольна» пообещал «уничтожить» Санчеса в матче 1/4 Кубка Англии 3
- 21 февраля 2017
- 01:37 Венгер: «Саттон» играл очень хорошо. Хочу отдать должное сопернику»
- 19 февраля 2017
- 10:56 Хартсон: «Лестеру» должно быть просто стыдно» 2
- 01:03 Конте: «Мы и «Линкольн» — в четвертьфинале Кубка Англии. Фантастика» 3
- 18 февраля 2017
- 19:57 Тренер «Линкольна» — о выходе в 1/4 финала Кубка Англии: «Спасибо богу за технологию автоопределения гола» 1
- 19:37 Тренер «Бернли» — о вылете из Кубка Англии: «Этот день надо поскорее забыть»
- 18:27 «Линкольн» – первая за 105 лет полупрофессиональная команда, которой удалось пробиться в 1/4 финала Кубка Англии 7
- 17:26 Кубок Англии. «Бернли» на последних минутах уступил «Линкольну» 2
- 16:23 Фото Футболисты «Бернли» вышли на матч Кубка Англии в сопровождении пенсионеров, а не детей 8