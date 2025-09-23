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Англия. Чемпионшип
Команды
Линкольн
€ 15 млн
Линкольн
Линкольн
Англия. Чемпионшип
Сайт:
http://www.weareimps.com/
Тренер:
Марк Кеннеди
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«Бристоль Сити» – «Линкольн Сити»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
Вчера, 09:08
«Борнмут» – «Линкольн»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
7 сентября
Английский клуб вернулся в Чемпионшип спустя 65 лет
9 апреля
Кубок лиги. «Ливерпуль» и «Челси» прошли в 1/8 финала
2025.09.23 23:54
Трансляция
«Линкольн» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 сентября 2025
2025.09.23 20:35
Кубок лиги. «Ливерпуль» забил семь голов «Линкольну», «Манчестер Сити» победил «Борнмут»
2020.09.24 23:50
Видео
Защитник «Уикомба» оформил хет-трик ударами со стандартов. Два гола он забил «сухим листом»
2019.09.10 13:39
8
Кубок лиги. «Лестер» в серии пенальти прошел «Ньюкасл», «Эвертон» одержал волевую победу над «Линкольном»
2019.08.29 00:22
«Эвертон» пропустил от клуба Д3 «Линкольна» на первой минуте
2019.08.28 21:56
Защитник «Линкольна» дисквалифицирован на шесть лет за ставку в Кубке Англии
2018.04.20 11:44
3
Футболисты «Линкольна» после матча с «Арсеналом» вымыли раздевалку на «Эмирейтс»
2017.03.14 07:40
1
Кубок Англии. «Арсенал» отправил в ворота «Линкольна» пять безответных мячей и вышел в полуфинал
2017.03.11 22:23
4
Защитник «Линкольна» пообещал «уничтожить» Санчеса в матче 1/4 Кубка Англии
2017.03.11 14:16
3
Венгер: «Саттон» играл очень хорошо. Хочу отдать должное сопернику»
2017.02.21 01:37
Хартсон: «Лестеру» должно быть просто стыдно»
2017.02.19 10:56
2
Конте: «Мы и «Линкольн» — в четвертьфинале Кубка Англии. Фантастика»
2017.02.19 01:03
3
Тренер «Линкольна» — о выходе в 1/4 финала Кубка Англии: «Спасибо богу за технологию автоопределения гола»
2017.02.18 19:57
1
Тренер «Бернли» — о вылете из Кубка Англии: «Этот день надо поскорее забыть»
2017.02.18 19:37
«Линкольн» – первая за 105 лет полупрофессиональная команда, которой удалось пробиться в 1/4 финала Кубка Англии
2017.02.18 18:27
7
Кубок Англии. «Бернли» на последних минутах уступил «Линкольну»
2017.02.18 17:26
2
Фото
Футболисты «Бернли» вышли на матч Кубка Англии в сопровождении пенсионеров, а не детей
2017.02.18 16:23
6
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Семака назвали главной проблемой «Зенита»
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