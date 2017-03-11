Защитник «Линкольна» пообещал «уничтожить» Санчеса в матче 1/4 Кубка Англии

Защитник «Линкольна» Брэдли Вуд готов сделать все возможное, чтобы остановить нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса в четвертьфинальном поединке Кубка Англии. По слова игрока «чертей», он «уничтожит» чилийца, если тот попытается его обойти.

«Мы – двое игроков, которые предстоит действовать друг против друга в течение 90 или 120 минут. Существует множество методов, чтобы остановить соперника. При попытке Санчес обойти меня на рывке, я его просто уничтожу!

Не поймите меня неверно – я не намерен бить по его ногам на протяжении всей встречи, но будет прекрасно, если у меня выйдет его сдержать. Мы отправляемся в Лондон для того, чтобы противостоять футболистам мирового класса, но быть туристами на «Эмирейтс» «Линкольн» не собирается“, – сказал Вуд.

Матч состоится сегодня, 11 марта, и начнется в 20:30 по московскому времени. Напомним, что «Линкольн» представляет пятый по силе английский дивизион.