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    Защитник «Линкольна» пообещал «уничтожить» Санчеса в матче 1/4 Кубка Англии

    Защитник «Линкольна» Брэдли Вуд готов сделать все возможное, чтобы остановить нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса в четвертьфинальном поединке Кубка Англии. По слова игрока «чертей», он «уничтожит» чилийца, если тот попытается его обойти.

    «Мы – двое игроков, которые предстоит действовать друг против друга в течение 90 или 120 минут. Существует множество методов, чтобы остановить соперника. При попытке Санчес обойти меня на рывке, я его просто уничтожу!

    Не поймите меня неверно – я не намерен бить по его ногам на протяжении всей встречи, но будет прекрасно, если у меня выйдет его сдержать. Мы отправляемся в Лондон для того, чтобы противостоять футболистам мирового класса, но быть туристами на «Эмирейтс» «Линкольн» не собирается“, – сказал Вуд.

    Матч состоится сегодня, 11 марта, и начнется в 20:30 по московскому времени. Напомним, что «Линкольн» представляет пятый по силе английский дивизион.

    Источник: Daily Mail

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    11.03.2017 14:16
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +66

      Antoshka2015 11 марта 2017, 16:17

      Черти вперед!!!

      0
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      Рейтинг: +421

      LMI 11 марта 2017, 15:38

      Застрелить собирается ?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 11 марта 2017, 14:27

      а с чего он взял, что против него Санчез будет играть?! Там либо АЙУИвоби, либо Адейлед - хоспди иисусе, как их правильно произносить то?!

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