Кубок Англии. «Челси» с трудом прошел 6-ю команду Чемпионшипа

«Челси» стал четвертьфиналистом Кубка Англии-2025/26.
Лондонцы в 1/8 финала переиграли «Рексхэм», который идет на шестом месте в турнирной таблице Чемпионшипа.
«Челси» пришлось дважды отыгрываться, в том числе на 82-й минуте.
Сопротивление «Рексхэма» удалось сломить только в дополнительных таймах, когда они остались вдесятером.
Англия. Кубок. 1/8 финала
Рексхэм - Челси - 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)Календарь турнира
Голы: 1:0 - С. Смит, 18; 1:1 - А. Оконкво, 40 (в свои ворота); 2:1 - К. Дойл, 78; 2:2 - Д. Ачампонг, 82; 2:3 - А. Гарначо, 96; 2:4 - Ж. Педро, 120+5.
Удаления: G. Dobson , 90+3 - нет.
