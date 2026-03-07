Кубок Англии. «Челси» с трудом прошел 6-ю команду Чемпионшипа

«Челси» стал четвертьфиналистом Кубка Англии-2025/26.

Лондонцы в 1/8 финала переиграли «Рексхэм», который идет на шестом месте в турнирной таблице Чемпионшипа.

«Челси» пришлось дважды отыгрываться, в том числе на 82-й минуте.

Сопротивление «Рексхэма» удалось сломить только в дополнительных таймах, когда они остались вдесятером.