Жена Семака отреагировала на слухи о разводе

Анна Семак, супруга главного тренера «Зенита» Сергея Семака, в соцсетях ответила на домыслы об их расставании.
– Как реагируете на слухи о себе, что задевает?
– Как писатель и сценарист, слушаю рассказы о себе с большим интересом. Недавно узнала, что мы с мужем «давно в разводе, не живем вместе, появляемся на публике по согласованию».
И мне было жаль, что этот роман-эпопея оборвался после первого абзаца. Ведь могло быть так много подробностей – с кем мы живем по отдельности, кто эти выдающиеся люди, где находятся наши раздельные дома, кто составляет график встреч…
- Сергей Семак женат на Анне с 11 сентября 2008 года.
- Вместе они воспитывают восьмерых детей.
Источник: «Бомбардир»