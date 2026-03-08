Введите ваш ник на сайте
Жена Семака отреагировала на слухи о разводе

Сегодня, 01:37
5

Анна Семак, супруга главного тренера «Зенита» Сергея Семака, в соцсетях ответила на домыслы об их расставании.

– Как реагируете на слухи о себе, что задевает?

– Как писатель и сценарист, слушаю рассказы о себе с большим интересом. Недавно узнала, что мы с мужем «давно в разводе, не живем вместе, появляемся на публике по согласованию».

И мне было жаль, что этот роман-эпопея оборвался после первого абзаца. Ведь могло быть так много подробностей – с кем мы живем по отдельности, кто эти выдающиеся люди, где находятся наши раздельные дома, кто составляет график встреч…

  • Сергей Семак женат на Анне с 11 сентября 2008 года.
  • Вместе они воспитывают восьмерых детей.

Красногвардейчик
1772950671
Ну и что? Семак может ногу Соболева гладит))) судя по размеру...это 45 ый)
Semenycch
1772951334
Анна, занимайся семьей, ухаживай за прекрасным мужем, детьми, внучками и меньше сиди на всяких идиотских сайтах! А лучше вообще отключи интернет!
BRAZILES
1772956834
куда она денется с таким табором
