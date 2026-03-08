Иран обратился к ФИФА, показав фото разбомбленного стадиона

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи потребовал реакции от ФИФА и Международного олимпийского комитета.

Он опубликовал в соцсетях фотографии стадиона, находящегося в Тегеране. Сооружение сильно пострадало из-за бомбовых ударов США и Израиля.

«Уважаемая ФИФА, уважаемый МОК, это спортивный комплекс «Азади» в Тегеране, футбольный стадион, который стал целью тех самых Соединенных Штатов, президент которых получил от ФИФА Премию мира.

Будет ли какой-нибудь комментарий от ФИФА или МОК?!» – написал Багаи.