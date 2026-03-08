Иран обратился к ФИФА, показав фото разбомбленного стадиона

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи потребовал реакции от ФИФА и Международного олимпийского комитета.
Он опубликовал в соцсетях фотографии стадиона, находящегося в Тегеране. Сооружение сильно пострадало из-за бомбовых ударов США и Израиля.
«Уважаемая ФИФА, уважаемый МОК, это спортивный комплекс «Азади» в Тегеране, футбольный стадион, который стал целью тех самых Соединенных Штатов, президент которых получил от ФИФА Премию мира.
Будет ли какой-нибудь комментарий от ФИФА или МОК?!» – написал Багаи.
- Атака произошла утром 28 февраля.
- Обострение вызвано желанием США не допустить появления у Ирана ядерного оружия. Взаимные удары продолжаются, количество погибших увеличивается.
- Дональд Трамп получил Премию мира ФИФА 5 декабря прошлого года за «укрепление мира и единства во всeм мире».
Источник: твиттер Эсмаила Багаи