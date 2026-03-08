Введите ваш ник на сайте
  Иран обратился к ФИФА, показав фото разбомбленного стадиона

Иран обратился к ФИФА, показав фото разбомбленного стадиона

Сегодня, 02:22
17

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи потребовал реакции от ФИФА и Международного олимпийского комитета.

Он опубликовал в соцсетях фотографии стадиона, находящегося в Тегеране. Сооружение сильно пострадало из-за бомбовых ударов США и Израиля.

«Уважаемая ФИФА, уважаемый МОК, это спортивный комплекс «Азади» в Тегеране, футбольный стадион, который стал целью тех самых Соединенных Штатов, президент которых получил от ФИФА Премию мира.

Будет ли какой-нибудь комментарий от ФИФА или МОК?!» – написал Багаи.

  • Атака произошла утром 28 февраля.
  • Обострение вызвано желанием США не допустить появления у Ирана ядерного оружия. Взаимные удары продолжаются, количество погибших увеличивается.
  • Дональд Трамп получил Премию мира ФИФА 5 декабря прошлого года за «укрепление мира и единства во всeм мире».

Источник: твиттер Эсмаила Багаи
Чемпионат мира Иран США
Пингвины Антарктиды/Форпо
1772929489
Вряд ли Джанни отреагирует, он под колпаком шейхов
Ответить
boris63
1772929762
А как эти ФИФЫ могут отреагировать, когда они в заднице у Трампа и по губам читают, что он им скажет.
Ответить
Император Бомжей
1772941726
Это он по красоте сделал, нам на руку)) Может петушиная стая в ФИФА в апреле месяце, реально обговорит и примет положительное решение о возвращении наших футболистов. Хоть я в это вообще не верю, но надеюсь))
Ответить
shahor
1772942431
А где футбольный газон или,на худой конец,беговые дорожки или трибуны?Очередной фейк для недалёкой публики...
Ответить
vick-north-west
1772943220
В Донецке давно уже такая картина, последние 4 года и в Харькове, и в Херсоне и в Запорожье... Смиритесь, играйте в других местах. Как вариант готовьте новый теракт 9-11 на время ЧМ. На главный стадион в США. А так оно и будет видимо.
Ответить
Таврида
1772945597
ФИФА и ШМОК скажут что Иран собирал на стадионе ядерные бомбы, заодно установил несколько линий по производству допинга, такшта стадион разбомбили ради мира и справедливости.
Ответить
Oldtrafford83
1772951544
Це фсё Ираньска пропаганда, так обычно выражаются в некоторых демократичных странах))
Ответить
BRO_football
1772953662
Комментарий ФИФА: В данный момент играть в Иране небезопасно. Международные матчи будут перенесены на нейтральную территорию. С уважением, ФИФА.
Ответить
"supermax"
1772953751
Какие тут комментарии?... Вы ещё попросите отстранить сборные от медународок... Нечего своими стадионами угрожать трусливой Америке, которая боится за тысячи километров от, и обоссанцам евреям, настроили понимаешь
Ответить
Красногорск_Фан
1772958174
Самое безопасное сейчас играть в Северной Корее. Правда проигравшими стреляют из пушек.
Ответить
