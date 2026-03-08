Введите ваш ник на сайте
Жена Соболева трогательно поздравила мужа с днем рождения

Сегодня, 00:24
2

Елена Соболева опубликовала большой пост по случаю 29-летия своего супруга – нападающего «Зенита» Александра Соболева.

«Сегодня [7 марта] у самого удивительного и любимого мужчины день рождения! Я не знаю больше таких сильных людей, как ты. Твой путь – это из обычного парнишки с Барнаула в самого обсуждаемого и осуждаемого футболиста страны. Только я знаю, каким был и есть этот путь.

Меня всегда восхищает твоя целеустремленность, проход напролом, даже когда двери закрыты на 10 000 ключей, ты их открываешь с ноги. Ты не боишься рисковать, даже когда риск не оправдывает себя, но это был бы не ты, если бы не попробовал.

Ты говоришь, что я ведьма и тогда в далеком 2015-м «я что-то знала наперед», а я скажу, что мы сделали и делаем большую работу для создания и сохранения нашей семьи.

В нашем современном мире это большая редкость, и ты этим можешь гордиться, у тебя получилось! У тебя два прекрасных сына, твоя щедрость, забота и любовь по отношению к нам не знает границ.

Я хочу, чтобы ты не останавливался на достигнутом, покорял новые вершины, самое главное – будь здоров, чтобы свеча, задутая сегодня на торте, обязательно исполнила самое сокровенное и желаемое.

Мы любим тебя таким, какой ты есть, со всеми плюсами и минусами (с ними мы конечно боремся🤣). С днем рождения, мой любимый муж, с твоим 29-летием❤️.

P.S. Как обычно, с утра проводила на выезд, даже не помню, когда последний раз выпадало, чтобы свой ДР ты был дома😀», – написала Елена в соцсетях.

  • Александр Соболев выступает за «Зенит» с 2024 года. Контракт рассчитан до лета 2027 года.
  • До перехода в петербургский клуб форвард играл за «Спартак». Петербуржцы заплатили за спортсмена 10 миллионов евро.
  • В текущем сезоне РПЛ нападающий провел 17 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист.
  • До возобновления сезона РПЛ Геннадий Орлов намекал, что «Зенит» не против избавиться от Соболева, но предложений по футболисту не поступало.
  • «Зенит» проводит 100-й сезон.

Fju-2
1772920922
Для чего публиковать в соцсетях это поздравление, если можно было утром лично поздравить?
Ответить
