Матч «Пари НН» – «Сочи» начался с 10-минутной задержкой: известна причина

Матч 20-го тура РПЛ между «Пари НН» и «Сочи» начался с десятиминутной задержкой из-за проблем с аппаратурой у главного арбитра.

У судьи Яна Бобровского перед стартом игры возникли неполадки с гарнитурой. Стартовый свисток должен был прозвучать в 19:00 по московскому времени, но арбитр проверял оборудование, после чего проблему устранили.