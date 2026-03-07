Матч «Пари НН» – «Сочи» начался с 10-минутной задержкой: известна причина

Матч 20-го тура РПЛ между «Пари НН» и «Сочи» начался с десятиминутной задержкой из-за проблем с аппаратурой у главного арбитра.
У судьи Яна Бобровского перед стартом игры возникли неполадки с гарнитурой. Стартовый свисток должен был прозвучать в 19:00 по московскому времени, но арбитр проверял оборудование, после чего проблему устранили.
- Обе команды идут в зоне вылета. Шансы после матча подняться в зону переходных матчей имеет только «Пари НН».
- Сочинцы в предыдущем туре проиграли дома «Спартаку» со счетом 2:3. Команду по ходу сезона принял Игорь Осинькин, сменив Роберта Морено.
- В прошлом сезоне «Сочи» был в Первой лиге.
Источник: «Матч ТВ»