  • Главная
  • Новости
  • Мостовой предостерег Карседо: «Тогда это будет чемодан, вокзал»

Мостовой предостерег Карседо: «Тогда это будет чемодан, вокзал»

Вчера, 20:29
7

Экс-спартаковец Александр Мостовой не верит, что московская команда потеряет очки в домашнем матче 20-го тура РПЛ против «Акрона».

«Не поверю, если «Спартак» не обыграет «Акрон». Тогда это будет чемодан, вокзал…

До Станковича так тоже многим говорили. Ничего страшного, что проиграли «Динамо» в Кубке – они же никуда не вылетели.

А вот в чемпионате «Спартаку» надо реабилитироваться», – сказал Мостовой.

  • «Спартак» примет «Акрон» в понедельник, 9 марта, в 19:00 мск.
  • Красно-белые занимают 6-е место в РПЛ после 19 туров.
  • Столичную команду в начале января возглавил Хуан Карлос Карседо.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Акрон Спартак Мостовой Александр
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Desma
1772906374
Карседо об этом знает изначально, но контракт есть контракт. Из-за его условий он и пришёл. Всё остальное лирика.
Ответить
Император 1
1772907616
Может ещё оставят, но если он Зениту продует...
Ответить
Fju-2
1772911417
Да всё нормально будет. Сейчас пару игр выиграет, получит новый контракт и только через год уволят.
Ответить
ySS
1772926460
Судя по заявлениям нынешнего тренера, подход не изменился, а значит будут проблемы почти в каждой игре. Мы соперника уважаем, но играем от себя. В переводе, аналитика поверхностная, наблюдаем, как реализуются новые идеи и паны.
Ответить
