Мостовой предостерег Карседо: «Тогда это будет чемодан, вокзал»

Экс-спартаковец Александр Мостовой не верит, что московская команда потеряет очки в домашнем матче 20-го тура РПЛ против «Акрона».
«Не поверю, если «Спартак» не обыграет «Акрон». Тогда это будет чемодан, вокзал…
До Станковича так тоже многим говорили. Ничего страшного, что проиграли «Динамо» в Кубке – они же никуда не вылетели.
А вот в чемпионате «Спартаку» надо реабилитироваться», – сказал Мостовой.
- «Спартак» примет «Акрон» в понедельник, 9 марта, в 19:00 мск.
- Красно-белые занимают 6-е место в РПЛ после 19 туров.
- Столичную команду в начале января возглавил Хуан Карлос Карседо.
Источник: «Чемпионат»