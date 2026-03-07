Мостовой предостерег Карседо: «Тогда это будет чемодан, вокзал»

Экс-спартаковец Александр Мостовой не верит, что московская команда потеряет очки в домашнем матче 20-го тура РПЛ против «Акрона».

«Не поверю, если «Спартак» не обыграет «Акрон». Тогда это будет чемодан, вокзал…

До Станковича так тоже многим говорили. Ничего страшного, что проиграли «Динамо» в Кубке – они же никуда не вылетели.

А вот в чемпионате «Спартаку» надо реабилитироваться», – сказал Мостовой.