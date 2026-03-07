Раскрыта система премиальных в «Локомотиве»

Инсайдер Иван Карпов рассказал, как устроено премирование игроков «Локомотива».

«Год назад (перед второй частью сезона-2024/25) уже бывший генеральный директор Владимир Леонченко подписал положение о бонусах. По нему премиальные, составляющие 80 тысячи рублей за ничью и 240 тысяч за победу, удваиваются, если по итогам тура команда остается в тройке РПЛ.

Таким образом, за победу над Нижним Новгородом «железнодорожники» заработали почти по половинке на брата (480 тысяч рублей)» – написал источник.