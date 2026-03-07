Список дисквалифицированных на 20-й тур РПЛ

РПЛ перед 20-м туром напомнила, кто из футболистов пропустит игровой день по причине дисквалификаций.
Больше всех пропускающих у «Ростова» – три человека.
Тур пропустит только один тренер – Андрей Талалаев из «Балтики». В 16:45 по московскому времени его команда начнет встречу против «Ростова».
- В чемпионате России по футболу лидирует «Краснодар». Команда Мурада Мусаева защищает чемпионский титул, взятый в прошлом сезоне.
- На очко от «Краснодара» отстает «Зенит», проводящий 100-й сезон. Петербуржцы имеют самый большой бюджет в РПЛ – 20 миллиардов рублей в год. Они обеспечиваются титульным спонсором – госкорпорацией «Газпром», возглавляемой болельщиком «Зенита» Алексеем Миллером.
- В зоне вылета РПЛ идут «Сочи» и «Пари НН».
Источник: РПЛ