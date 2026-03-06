В меню «Динамо» вернулось блюдо, запрещенное Карпиным

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин сообщил, что футболисты теперь вновь могут есть сырники. Ранее их запретил бывший тренер команды Валерий Карпин.
«Ну и сырники, конечно, вернулись, это самое главное!» – сказал Тюкавин.
- Карпин проработал в «Динамо» пять месяцев в 2025 году. Его на посту главного тренера москвичей заменил Ролан Гусев, входивший в тренерский штаб.
- Валерий Карпин сейчас возглавляет только сборную России. Она отстранена от международного футбола и проводит только товарищеские встречи. Ближайшая состоится в марте.
- «Динамо» занимает в турнирной таблице чемпионата России восьмое место. Перед командой стоит задача выиграть FONBET Кубок России, чего с командой не было с 1995 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»