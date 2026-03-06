В меню «Динамо» вернулось блюдо, запрещенное Карпиным

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин сообщил, что футболисты теперь вновь могут есть сырники. Ранее их запретил бывший тренер команды Валерий Карпин.

«Ну и сырники, конечно, вернулись, это самое главное!» – сказал Тюкавин.