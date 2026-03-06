Введите ваш ник на сайте
Мамаев предложил российского тренера для «Спартака»

6 марта, 23:27
3

Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев оценил положение в «Спартаке».

«Сложно говорить о какой-то конкретной проблеме «Спартака», если ты не находишься внутри команды. Очевидно, что уже несколько лет вообще нет результата. Они обозначают какие-то цели и не могут их добиться. Руководителям клуба надо брать ситуацию в свои руки и разбираться.

«Спартак» все равно остается топ-клубом по российским меркам. У них большой бюджет в сравнении с большинством команд РПЛ. Они ставят перед собой самые высокие цели, которые и хотят видеть болельщики. Просто «Спартак» после этого не добивается результата.

Кто может помочь этому «Спартаку»? Я всегда за отечественных тренеров. Из нынешних иностранцев в РПЛ только Фабио Челестини соответствует уровню лучших российских специалистов. Есть Станислав Черчесов, который еще и сам спартаковец. Он будет душой и сердцем переживать за происходящее в клубе. Для чего тогда брать иностранцев, которые не сильнее уровнем?» – сказал Мамаев.

  • Накануне красно-белые проиграли «Динамо» в кубковом матче (2:5).
  • Ответная встреча состоится 18 марта.
  • Черчесов тренировал «Спартак» в 2007-2008 годах, брал с командой серебро РПЛ.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Ахмат Спартак Мамаев Павел Черчесов Станислав
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
алдан2014
1772849700
Ещё один советчик...скоро по десятому кругу пойдут,не надоело? Что конкретно может дать тот же Черчесов? Как он диктатуру устанавливал в клубе все знают,как же,гордое дитя гор. Пол карьеры за спиной Дасаева просидел. Решил лидеров сразу нагнуть и типа король. Об остальных типа претендентах даже говорить не хочу,пустое всё
Ответить
нейтральныйкакникто
1772852576
Адекватности Мамаева следует призадуматься!!!
Ответить
timon2401
1772875292
Черчесов деньжат подкидывать начал чтобы его каждый в Спартак сватать стал??
Ответить
