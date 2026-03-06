Клуб РПЛ на этой неделе превзошел «Барселону» и другие топ-команды мира

«Динамо» в течение недели забило девять голов.
Сначала в 19-м туре чемпионата России динамовцы забили четыре гола «Крыльям Советов» (4:0), а накануне разгромили «Спартак» в матче FONBET Кубка России (5:2).
«Матч Премьер» обратил внимание, что «Динамо» на этой неделе – самая результативная команда в мире.
- Зимой «Динамо» на постоянной основе возглавил Ролан Гусев. Он входил в тренерский штаб Валерия Карпина, но теперь самостоятельно управляет командой. Зимой в штаб вошли Юрий Жирков и Роман Шаронов.
- «Динамо» в РПЛ занимает восьмое место. 8 марта бело-голубые в 20-м туре РПЛ встретятся с ЦСКА.
- Динамовцы не брали трофеев с 1995 года.
Источник: «Бомбардир»