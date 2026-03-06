Введите ваш ник на сайте
  Главная
  Новости
  Клуб РПЛ на этой неделе превзошел «Барселону» и другие топ-команды мира

Клуб РПЛ на этой неделе превзошел «Барселону» и другие топ-команды мира

6 марта, 22:06
2

«Динамо» в течение недели забило девять голов.

Сначала в 19-м туре чемпионата России динамовцы забили четыре гола «Крыльям Советов» (4:0), а накануне разгромили «Спартак» в матче FONBET Кубка России (5:2).

«Матч Премьер» обратил внимание, что «Динамо» на этой неделе – самая результативная команда в мире.

  • Зимой «Динамо» на постоянной основе возглавил Ролан Гусев. Он входил в тренерский штаб Валерия Карпина, но теперь самостоятельно управляет командой. Зимой в штаб вошли Юрий Жирков и Роман Шаронов.
  • «Динамо» в РПЛ занимает восьмое место. 8 марта бело-голубые в 20-м туре РПЛ встретятся с ЦСКА.
  • Динамовцы не брали трофеев с 1995 года.

СильныйМозг
1772824486
Всё, Динамо пора в Ла-Лигу.
Ответить
алдан2014
1772848872
А наши эксперты в голос на Гусева бочку катили. По результатам физрук это тренер сборной
Ответить
