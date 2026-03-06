Глава «Бешикташа» прокомментировал информацию о желании Жедсона вернуться

Президент «Бешикташа» Сердал Адали прокомментировал слухи о возможном возвращении Жедсона Фернандеша из «Спартака».

Ранее турецкое издание Fanatik сообщило, что стамбульский клуб начал переговоры о переходе полузащитника московского «Спартака», а сам игрок якобы хотел вернуться в «Бешикташ» из-за сложностей с адаптацией в России.

«Встречи с Фернандешем не было. Он доволен своей нынешней командой. Я не понимаю, почему этот вопрос возник, когда сейчас закрыто трансферное окно.

Если Жедсон захочет перейти к нам, двери «Бешикташа» всегда открыты», – сказал Адали, чьи слова приводит твиттер De Marke Sports.