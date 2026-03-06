Глава «Бешикташа» прокомментировал информацию о желании Жедсона вернуться

Президент «Бешикташа» Сердал Адали прокомментировал слухи о возможном возвращении Жедсона Фернандеша из «Спартака».
Ранее турецкое издание Fanatik сообщило, что стамбульский клуб начал переговоры о переходе полузащитника московского «Спартака», а сам игрок якобы хотел вернуться в «Бешикташ» из-за сложностей с адаптацией в России.
«Встречи с Фернандешем не было. Он доволен своей нынешней командой. Я не понимаю, почему этот вопрос возник, когда сейчас закрыто трансферное окно.
Если Жедсон захочет перейти к нам, двери «Бешикташа» всегда открыты», – сказал Адали, чьи слова приводит твиттер De Marke Sports.
- В этом сезоне Жедсон Фернандеш провел 22 матча во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи.
- Контракт португальца со «Спартаком» действует до лета 2029 года, а Transfermarkt оценивает игрока в 18 млн евро.
- «Спартак» идет в РПЛ шестым.
Источник: «Бомбардир»