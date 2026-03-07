Лига 1. Гол Головина помог «Монако» победить на выезде «ПСЖ» Сафонова (3:1)

«ПСЖ» в 25-м туре чемпионата Франции по футболу уступил дома «Монако». Парижане смогли забить только один гол, в то время как гости поразили ворота россиянина Матвея Сафонова трижды. У голкипера девять матчей в старте подряд.
У «Монако» на 55-й минуте отличился российский полузащитник Александр Головин. За минуту до этого он вышел на замену. Это третий гол россиянина в сезоне чемпионата Франции.
Нападающий «Монако» Фоларин Балогун оформил 1+1 по системе «гол+пас».
«ПСЖ» сохранит лидерство по итогам тура. «Монако» отстает от зоны Лиги чемпионов на три очка.
«Монако» нанес «ПСЖ» реванш за недавний вылет из Лиги чемпионов.
Франция. Лига 1. 25 тур
ПСЖ - Монако - 1:3 (0:1)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - М. Аклиуш, 27; 0:2 - А. Головин, 55; 1:2 - Б. Барколя, 71; 1:3 - Ф. Балогун, 73.
Источник: «Бомбардир»