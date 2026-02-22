Сафонов прокомментировал возвращение «ПСЖ» на первое место в чемпионате Франции

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов выложил новый пост в соцсетях. Он прокомментировал победу клуба над «Метцем» в 23-м туре Лиги 1.

«ПСЖ» обыграл «Метц» со счетом 3:0. Сафонов отыграл весь матч.

Парижане вернулись на первое место в чемпионате Франции, опередив «Ланс».

«3:0. Вернулись на первое место. Достаточно уверенно провели матч против «Метца». Если не ошибаюсь, у соперника не было ни одного удара в створ. Считаю, что для моей команды это показатель ответственного отношения к каждому матчу вне зависимости от положения соперника в таблице.

Дальше восстановление и «Монако». Преимущество первой встречи дает нам определенную свободу, но ни в коем случае не решает исход заранее. Так что готовимся к битве и подойдем к этой встрече во всеоружии» , – написал Сафонов.