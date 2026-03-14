Дмитриев – о фоле Энрике: «Нога очень болит, для меня это красная карточка»

Игрок «Спартака» Игорь Дмитриев прокомментировал наступ от вингера «Зенита» Луиса Энрике.
«Нога очень болит, для меня это красная карточка. В нашу сторону пенальти ставят, а тут даже не фол.
В первом тайме мы доминировали, создавали подходы. Благодарен команде за самоотдачу, за игру. К сожалению, не получилось забить свои моменты», – сказал Дмитриев.
- Спартаковец не смог продолжить игру и был заменен.
- «Зенит» выиграл со счетом 2:0 благодаря голам Александра Соболева и Джона Дурана с пенальти.
- Матч на «Газпром Арене» обслуживала судейская бригада Сергея Карасева.
- Сообщалось, что у Дмитриева повреждение связок голеностопа.
Источник: «Матч ТВ»