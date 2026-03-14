  • Дмитриев – о фоле Энрике: «Нога очень болит, для меня это красная карточка»

Дмитриев – о фоле Энрике: «Нога очень болит, для меня это красная карточка»

14 марта, 21:26
12

Игрок «Спартака» Игорь Дмитриев прокомментировал наступ от вингера «Зенита» Луиса Энрике.

«Нога очень болит, для меня это красная карточка. В нашу сторону пенальти ставят, а тут даже не фол.

В первом тайме мы доминировали, создавали подходы. Благодарен команде за самоотдачу, за игру. К сожалению, не получилось забить свои моменты», – сказал Дмитриев.

  • Спартаковец не смог продолжить игру и был заменен.
  • «Зенит» выиграл со счетом 2:0 благодаря голам Александра Соболева и Джона Дурана с пенальти.
  • Матч на «Газпром Арене» обслуживала судейская бригада Сергея Карасева.
  • Сообщалось, что у Дмитриева повреждение связок голеностопа.

Еще по теме:
Орлов похвалил «Спартак» после поражения от «Зенита» 6
«Спартак» обратился в ЭСК по трем эпизодам матча с «Зенитом» 38
Шнякин оценил поведение Соболева после гола в ворота «Спартака»: «Что было у него в голове?» 6
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Дмитриев Игорь Энрике Луис
Нейтральный болельщик
1773512904
Если это не красная то тогда что? Соболева надо было тоже удалять когда не дали вторую желтую за удар локтем
Ответить
Айболид
1773513167
Следующее его заявление будет уже с духе Эренбурга . Типа "убей зенитовца ,отомсти за меня" .
Ответить
VVM1964
1773513198
Ты в Спартаке - крепись, тут на такое судьи глаза закрывают, как сегодня на удары локтями (от Соболева) и умышленные шипами в живот Зобнину в уже не игровом моменте!!!(...
Ответить
NewLife
1773513645
Фейковый чемпион Зенит одержал очередную фейковую победу при помощи продажного арбитра, на котором пробу ставить негде.
Ответить
Цугундeр
1773514529
Игровая ситуёвина. Нытик,мля.. Не в Папу пошёл. Папа Слон никогда не плакал...
Ответить
neveldomha
1773516839
Не тот ты вид спорта выбрал. Надо было шахматами заниматься.
Ответить
aaaaahhhh
1773517381
Стыдно за зенит. позор такому спорту.
Ответить
Главные новости
⚡️ Кубок России. «Краснодар» разнес ЦСКА и вышел в финал Пути РПЛ после 1:3 в первом матче
21:33
20
ФотоКордоба спровоцировал стычку с защитником ЦСКА
21:22
4
Мексика готова принять матчи сборной Ирана на ЧМ-2026
21:11
1
Гурцкая указал на судейскую ошибку в пользу «Зенита» в матче со «Спартаком»
20:56
3
Мамаев определил виновного в потасовке в конце матча «Балтика» – ЦСКА
20:45
3
Обляков установил рекорд Кубка России
20:30
3
Гурцкая – о футболисте «Спартака»: «Надо проверить, он вообще вменяемый»
20:20
5
Пономарев пригрозил Талалаеву: «Я бы позвонил этому маленькому Наполеончику»
20:06
13
Мелкадзе рассказал о самой жесткой гулянке в «Спартаке»: «Творилась полная жесть»
19:42
11
«Я просто в шоке»: Ловчев восхитился «Балтикой» в матче с ЦСКА
19:23
1
Все новости
Все новости
Гурцкая – о футболисте «Спартака»: «Надо проверить, он вообще вменяемый»
20:20
5
Пономарев пригрозил Талалаеву: «Я бы позвонил этому маленькому Наполеончику»
20:06
13
Сборной России предложили тренироваться в Крыму
19:55
1
Мелкадзе рассказал о самой жесткой гулянке в «Спартаке»: «Творилась полная жесть»
19:42
11
«Я просто в шоке»: Ловчев восхитился «Балтикой» в матче с ЦСКА
19:23
1
Тихонов отказал Аршавину в статусе лучшего игрока в истории российского футбола
19:15
7
Информация о показе мартовских матчей сборной России на ТВ
19:07
3
Полузащитник «Балтики» выбыл на три недели
19:00
2
Быстров сказал, как «Краснодару» не упустить чемпионство
18:52
2
ЭСК РФС рассмотрит три эпизода в матче «Балтика» – ЦСКА
18:26
2
«История повторяется»: Быстров заявил, что ЦСКА идет по стопам «Спартака»
17:15
6
Газзаев определил виновного в потасовке в конце матча «Балтика» – ЦСКА
16:29
14
Агент – о «Краснодаре» без Кордобы: «Это слесарь без четырех пальцев»
16:00
1
Орлов похвалил «Спартак» после поражения от «Зенита»
15:41
6
Пономарев сравнил СССР и современную Россию
15:30
8
Мелкадзе: «Жалею, что не разорвал контракт со «Спартаком»
15:15
3
Радимов оценил преображение «Рубина» после смены тренера
14:57
Юран назвал причину весеннего кризиса ЦСКА
14:49
3
Эмери высказался о Дзюбе, называвшем его «тренеришкой»
14:45
15
Мостовой одним словом описал игру «Спартака» при Карседо
14:27
11
Карасев стал рекордсменом РПЛ по назначенным пенальти
14:19
1
Жирков – о проблемах со связью в Москве: «Крыса укусила дочку, а мы не могли дозвониться до скорой»
14:01
2
В КДК раскрыли, просила ли «Балтика» отменить удаление Талалаева
13:49
7
Жирков – о стажировке Мостового в «Динамо»: «Он многое понимает в учебе, в футболе, везде»
13:27
1
Кононов высказался о своей работе в «Спартаке»
12:59
2
Реакция Карпина на поведение Талалаева в матче с ЦСКА
12:53
15
«Спартак» обратился в ЭСК по трем эпизодам матча с «Зенитом»
12:33
44
Мелкадзе рассказал о своей реакции на провокации Талалаева
12:21
Все новости
