Динамовец Рубенс – об удалении в матче с «Ростовом»: «Этот судья – просто позор»

Бразильский легионер «Динамо» Рубенс обрушился с критикой на арбитра Яна Бобровского, обслуживавшего матч 21-го тура РПЛ против «Ростова».

Судья удалил игрока на 39-й минуте.

Он дал Рубенсу вторую желтую карточку за удар по ноге Илье Вахании.

«Динамо» выиграло со счетом 1:0.

«Позор этому арбитру. Он удалил меня за два фола, которые на самом деле даже не были фолами.

Первый эпизод – столкновение головами, а второй – тот, что на видео. Этот судья – просто позор», – написал Рубенс в соцсетях.