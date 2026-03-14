Динамовец Рубенс – об удалении в матче с «Ростовом»: «Этот судья – просто позор»

Бразильский легионер «Динамо» Рубенс обрушился с критикой на арбитра Яна Бобровского, обслуживавшего матч 21-го тура РПЛ против «Ростова».
- Судья удалил игрока на 39-й минуте.
- Он дал Рубенсу вторую желтую карточку за удар по ноге Илье Вахании.
- «Динамо» выиграло со счетом 1:0.
«Позор этому арбитру. Он удалил меня за два фола, которые на самом деле даже не были фолами.
Первый эпизод – столкновение головами, а второй – тот, что на видео. Этот судья – просто позор», – написал Рубенс в соцсетях.
