Провокационный пост Соболева в адрес «Спартака»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев выложил пост в телеграм-канале после матча 21-го тура РПЛ против «Спартака» (2:0).

Игрок выложил свое фото в подводной маске и написал: «На превью второй части». Это послание «Спартаку», который в предматчевом ролике высмеивал Соболева с помощью маски, намекая на его пристрастие к «ныркам».