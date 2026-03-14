Провокационный пост Соболева в адрес «Спартака»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев выложил пост в телеграм-канале после матча 21-го тура РПЛ против «Спартака» (2:0).
Игрок выложил свое фото в подводной маске и написал: «На превью второй части». Это послание «Спартаку», который в предматчевом ролике высмеивал Соболева с помощью маски, намекая на его пристрастие к «ныркам».
- Встреча на петербургской «Газпром Арене» началась в 16:00 по московскому времени.
- «Зенит» занимает в турнирной таблице чемпионата России второе место. Команда Сергея Семака отстает от лидирующего и защищающего титул «Краснодара» на одно очко. «Зенит» проводит 100-й сезон.
- «Спартак» идет на шестой позиции. Отставание от лидирующей тройки составляет шесть очков.
- В первом круге команды сыграли на «Лукойл Арене» со счетом 2:2.
- Зимой «Спартак» назначил нового главного тренера. Пост занял испанец Хуан Карлос Карседо, пришедший из кипрского «Пафоса».
Источник: «Бомбардир»