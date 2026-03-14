Провокационный пост Соболева в адрес «Спартака»

14 марта, 20:44
22

Нападающий «Зенита» Александр Соболев выложил пост в телеграм-канале после матча 21-го тура РПЛ против «Спартака» (2:0).

Игрок выложил свое фото в подводной маске и написал: «На превью второй части». Это послание «Спартаку», который в предматчевом ролике высмеивал Соболева с помощью маски, намекая на его пристрастие к «ныркам».

  • Встреча на петербургской «Газпром Арене» началась в 16:00 по московскому времени. «Бомбардир» вел прямую текстовую трансляцию.
  • «Зенит» занимает в турнирной таблице чемпионата России второе место. Команда Сергея Семака отстает от лидирующего и защищающего титул «Краснодара» на одно очко. «Зенит» проводит 100-й сезон.
  • «Спартак» идет на шестой позиции. Отставание от лидирующей тройки составляет шесть очков.
  • В первом круге команды сыграли на «Лукойл Арене» со счетом 2:2.
  • Зимой «Спартак» назначил нового главного тренера. Пост занял испанец Хуан Карлос Карседо, пришедший из кипрского «Пафоса».

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Соболев Александр
Комментарии (22)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
VVM1964
1773512510
Я так понимаю "дело Дзюбы" нашло своего продолжателя. Вот только первый сейчас уже распинается в вечной любви к Спартаку, спит и видит себя в КБ цветах !)...
Ответить
ziborock
1773512577
Место Дзюбы пусто не бывает!))) Скоро дрочить начнет!)))
Ответить
Номэд
1773512733
Настоящий дельфин. Как он нырнул от прикосновения Ву, что аж ластами выше головы махнул. зпрф!
Ответить
GermanVo
1773513809
Маску надел, чтоб напомнить, что он по-прежнему на дне. А забивать только пенки может.
Ответить
erybov1965
1773514368
Ему бы в театр или какое-нибудь шоу, там гораздо лучше выглядел бы. А то на поле как-то не очень. Если бы не испуганный судья, то вообще мог бы получить «бумеранг» за маску, но тогда нечего было бы писать и демонстрировать в телеге. Сегодня повезло.Ну маска Соболеву - понятно для чего,а вот два пальца левой руки к виску - это что за жест или так,что в голову взбрело.
Ответить
опус 2
1773516323
Дурак дураком И в Зените своим не станет,и других клубах инородным телом будет
Ответить
k611
1773517990
Не надо обращать внимание на этого чудика. В этом сезоне лимит его голов исчерпан, можно дальше на компе играть...
Ответить
Спартaк
1773541705
дельфин ты и есть дельфин позорише как человек.
Ответить
Oldtrafford83
1773551715
Чучело оно и в Питере чучело!!!)
Ответить
boris63
1773556329
А чем дильфину кичится, чем он себя проявил, обсолютно ни чем. Пенальти судья дал, что от дильфина никак не зависит. Серая посредственность.
Ответить
