Игрока «Урала» задержали по подозрению в убийстве

Футболит «Урала-2» Даниил Секач задержан по подозрению в убийстве.

Ранее пресс-служба главного следственного управления СК столицы сообщала, что мошенники под видом сотрудников правоохранительных органов убедили несовершеннолетнюю открыть дверь квартиры на Строгинском бульваре в Москве, ее мать найдена мертвой, возбуждено уголовное дело.

Мужчина, подозреваемый в убийстве женщины, был задержан, это уроженец Кисловодска 2005 года рождения. Им оказался Секач.

До системы «Урала» Секач был в «Мастер-Сатурне», академиях «Локо» и «Ростова».

«У меня никакой информации нет. Я впервые об этом слышу», – сказал президент «Урала» Григорий Иванов.