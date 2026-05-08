20 клубов получили лицензии для участия в следующем сезоне РПЛ

Российский футбольный союз подвел итоги лицензирования клубов на сезон-2026/27.

Лицензии для участия в следующем розыгрыше РПЛ получили 20 команд:

«Краснодару», «Зениту», «Спартаку», ЦСКА, «Динамо», «Локомотиву» и «Балтике» выданы двойные лицензии РФС / УЕФА, дающие право на участие в чемпионате России и еврокубках.

В связи с невыполнением обязательных инфраструктурных критериев в выдаче лицензии было отказано «Челябинску» и костромскому «Спартаку».