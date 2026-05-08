20 клубов получили лицензии для участия в следующем сезоне РПЛ

Российский футбольный союз подвел итоги лицензирования клубов на сезон-2026/27.
Лицензии для участия в следующем розыгрыше РПЛ получили 20 команд:
- «Краснодар»
- «Зенит»
- ЦСКА
- «Спартак»
- «Динамо»
- «Локомотив»
- «Балтика»
- «Ростов»
- «Крылья Советов»
- «Акрон»
- «Динамо Мх»
- «Рубин»
- «Ахмат»
- «Оренбург»
- «Пари НН»
- «Сочи»
- «Факел»
- «Родина»
- «Урал»
- «Ротор»
«Краснодару», «Зениту», «Спартаку», ЦСКА, «Динамо», «Локомотиву» и «Балтике» выданы двойные лицензии РФС / УЕФА, дающие право на участие в чемпионате России и еврокубках.
В связи с невыполнением обязательных инфраструктурных критериев в выдаче лицензии было отказано «Челябинску» и костромскому «Спартаку».
Источник: сайт РФС