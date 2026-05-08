Известны 2 из 4 участников переходных матчей за место в РПЛ

В Первой лиге определились обладатели путевок в переходные матчи за место в РПЛ. Речь об «Урале» и «Роторе».
Именно эти клубы сыграют с 13-й и 14-й командами РПЛ за путевки в высший дивизион на следующий сезон. У обоих есть опыт выступления в РПЛ.
- Прямые путевки в РПЛ достались «Факелу» и «Родине». Воронежцы смогли вернуться в высший дивизион за один сезон, а москвичи, которым 11 лет, вышли в РПЛ впервые в своей истории.
- За два тура до конца сезона РПЛ места в зоне стыков занимают «Оренбург» и «Динамо Мх».
- 30-й тур РПЛ состоится в воскресенье, 17 мая. Все игры последнего тура начнутся в 18:00 по московскому времени.
Источник: «Бомбардир»