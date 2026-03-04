Смолов разобрал провал украинца Забарного в «ПСЖ»

Федор Смолов предположил, почему защитник Илья Забарный провалился в «ПСЖ».

Украинца купили в августе у «Борнмута» за 63 миллиона евро.

Он провел 27 матчей за новую команду и забил 1 гол.

У игрока контракт с парижским клубом до 2030 года.

«Забарный, если честно, выпадает. При том, когда его брали, он считался лучшим игроком ногами в «Борнмуте».

Даже с «Гавром», когда Забарный был на мяче, он в лучшем случае делал диагональ на Мендеша – это был его единственный выход из обороны.

Видимо, потерял уверенность в себе», – сказал Смолов.