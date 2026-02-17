Булыкин назвал футболиста, прославляющего российский народ

Дмитрий Булыкин высказался о достижениях Матвея Сафонова перед матчем «Монако» – «ПСЖ».
- Сегодня команды проведут первый стыковой матч в Лиге чемпионов. Начало – в 23:00.
- Ответная игра состоится 25 февраля.
- Сафонов выступает за «ПСЖ». Противостоять ему будет полузащитник «Монако» Александр Головин.
«Лига чемпионов – это лучший, элитный турнир по футболу, и всегда приятно смотреть такие матчи.
«ПСЖ» – многократный обладатель различных трофеев, а у «Монако» сейчас не всe в порядке. Думаю, «ПСЖ» будет владеть инициативой и победит в этом матче.
Для меня особенно интересно, как проявит себя Головин против топ-клуба, который выигрывал Лигу чемпионов.
Если говорить о двухматчевом противостоянии, то, на мой взгляд, у «Монако» шансов нет. У команды не всe ладится, а «ПСЖ» по подбору футболистов и по уровню игры, конечно, выше. Они должны доходить до финала.
У Матвея Сафонова уже титулов больше, чем у всех легионеров прошлого вместе взятых. Он прославляет наш футбол и российский народ. Полстраны болельщиков сегодня будут переживать за него», – заявил Булыкин.