Булыкин назвал футболиста, прославляющего российский народ

Вчера, 19:28
8

Дмитрий Булыкин высказался о достижениях Матвея Сафонова перед матчем «Монако» – «ПСЖ».

  • Сегодня команды проведут первый стыковой матч в Лиге чемпионов. Начало – в 23:00.
  • Ответная игра состоится 25 февраля.
  • Сафонов выступает за «ПСЖ». Противостоять ему будет полузащитник «Монако» Александр Головин.

«Лига чемпионов – это лучший, элитный турнир по футболу, и всегда приятно смотреть такие матчи.

«ПСЖ» – многократный обладатель различных трофеев, а у «Монако» сейчас не всe в порядке. Думаю, «ПСЖ» будет владеть инициативой и победит в этом матче.

Для меня особенно интересно, как проявит себя Головин против топ-клуба, который выигрывал Лигу чемпионов.

Если говорить о двухматчевом противостоянии, то, на мой взгляд, у «Монако» шансов нет. У команды не всe ладится, а «ПСЖ» по подбору футболистов и по уровню игры, конечно, выше. Они должны доходить до финала.

У Матвея Сафонова уже титулов больше, чем у всех легионеров прошлого вместе взятых. Он прославляет наш футбол и российский народ. Полстраны болельщиков сегодня будут переживать за него», – заявил Булыкин.

Булыкин одним словом описал переход Вахании в «Краснодар» 1
Булыкин оценил готовность Батракова к переходу в европейский клуб
Булыкин оценил слова Шевченко, выступившего против допуска России 1
Источник: «Советский спорт»
Франция. Лига 1 Лига чемпионов ПСЖ Монако Булыкин Дмитрий Сафонов Матвей
Не Цицерон
1771346074
Титулы у него скамеечные.)))
Ответить
Юбиляр
1771347213
Может Булыкина министром спорта сделать ? Гыгыгы
Ответить
Не Цицерон
1771348633
"Полстраны болельщиков сегодня будут переживать за него», – заявил Булыкин."... А другие полстраны болельщиков что будут делать ?
Ответить
Баррель мазута
1771351981
А стыдно как всегда за рыл!
Ответить
