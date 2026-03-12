Жирков оценил слова Аршавина, исключившего «Спартак» из топ-клубов

Тренер «Динамо» Юрий Жирков высказался о статусе «Спартака» и своего клуба в российском футболе.
– По мнению Андрея Аршавина, «Спартак» – больше не топ-клуб. Согласны?
– Если так говорить, то и «Манчестер Юнайтед» в Англии больше не топ. У «Спартака» богатая история и он всегда будет в числе топ-клубов в России. В каком бы состоянии он не находился, у него большая армия болельщиков.
– «Динамо» тоже всегда будет топ-клубом?
– Да, конечно.
- «Спартак» после 2003 года выиграл только три трофея – по разу победил в чемпионате, Кубке и Суперкубке России.
- «Динамо» не выигрывало трофеев после 1995 года.
Источник: Sport24