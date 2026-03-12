Гвардиола оценил шансы «Манчестер Сити» пройти «Реал» после 0:3

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил шансы своей команды пройти дальше после гостевого поражения от «Реала» (0:3) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

– Это плохой результат, мы не можем этого отрицать. В случае с первым голом мы плохо защищались. И потом, с учетом класса Вальверде и других их игроков... тяжелый результат.

Но, очевидно, 0:3 лучше, чем 0:4, у нас есть шесть дней до ответного матча. Мы восстановимся, сыграем с «Вест Хэмом», а потом с нашими болельщиками постараемся [отыграться].

– Какие шансы у «Ман Сити» пройти дальше?

– Сейчас – небольшие. Но я не тот человек, который скажет, что мы не будем пытаться. Сейчас самый сложный момент, но мы настроены на то, чтобы понять, что можно улучшить, постараться быть более активными в завершающей стадии атаки. И мы будем стараться.