На Гвардиола из «Сити» появился еще один претендент

Лотар Маттеус, бывший защитник «Баварии» и сборной Германии, рассказал об интересе мюнхенского клуба к Йошко Гвардиолу, защитнику «Манчестер Сити».
По словам Маттеуса, мюнхенцы уже приступили к первым контактам по трансферу 24-летнего хорвата.
Также Гвардиол интересен «Реалу».
- В этом сезоне Гвардиол принял участие в 24 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами и пятью голевыми передачами. Часть сезона хорватский защитник пропустил из-за травм.
- Гвардиол перебрался в «Манчестер Сити» из «Лейпцига» летом 2023 года. Сумма перехода, по информации Transfermarkt, составила 90 миллионов евро.
- Сейчас рыночная стоимость игрока оценивается в 70 миллионов. Действующее соглашение хорвата с английским клубом рассчитано до 2028 года.
