На Гвардиола из «Сити» появился еще один претендент

Лотар Маттеус, бывший защитник «Баварии» и сборной Германии, рассказал об интересе мюнхенского клуба к Йошко Гвардиолу, защитнику «Манчестер Сити».

По словам Маттеуса, мюнхенцы уже приступили к первым контактам по трансферу 24-летнего хорвата.

Также Гвардиол интересен «Реалу».