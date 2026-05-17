Определился лучший бомбардир сезона Бундеслиги

Гарри Кейн, нападающий мюнхенской «Баварии», завершил сезон-2025/26 в статусе лучшего бомбардира чемпионата Германии.
32-летний англичанин отличился 36 раз в 31 матче Бундеслиги. Вторым бомбардиром турнира стал Дениз Ундав из «Штутгарта» – 19 голов. Третье место занял Серу Гирасси из дортмундской «Боруссии» с 17 мячами.
- Кейн провел третий сезон за «Баварию».
- «Бавария» по итогам сезона забила 122 гола и установила новый рекорд среди пяти ведущих европейских чемпионатов по результативности за один сезон в 21-м веке.
- Мюнхенцы превзошли достижение мадридского «Реала», который в сезоне-2011/12 забил 121 мяч.
Источник: «Бомбардир»