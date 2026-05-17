Определился лучший бомбардир сезона Бундеслиги

17 мая, 14:58
1

Гарри Кейн, нападающий мюнхенской «Баварии», завершил сезон-2025/26 в статусе лучшего бомбардира чемпионата Германии.

32-летний англичанин отличился 36 раз в 31 матче Бундеслиги. Вторым бомбардиром турнира стал Дениз Ундав из «Штутгарта» – 19 голов. Третье место занял Серу Гирасси из дортмундской «Боруссии» с 17 мячами.

  • Кейн провел третий сезон за «Баварию».
  • «Бавария» по итогам сезона забила 122 гола и установила новый рекорд среди пяти ведущих европейских чемпионатов по результативности за один сезон в 21-м веке.
  • Мюнхенцы превзошли достижение мадридского «Реала», который в сезоне-2011/12 забил 121 мяч.

Пингвины Антарктиды/Форпо
1779025309
РФСПРФ ГРФ Кейн крут, если так будет забивать на Мундиале, то Тухель далеко пройдёт ❝ — Ты придёшь сюда снова. Время — это плоский круг. — Слышь ты, Ницше, завали *****. ❞ Раст Коул Настоящий детектив (True Detective) ⚽
