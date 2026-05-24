В «Баварии» прокомментировали вариант с переходом Кейна в «Барселону»

Почетный президент «Баварии» отверг возможность перехода нападающего Гарри Кейна в «Барселону».
– Гарри Кейн – лучший трансфер из всех, что мы совершали.
– Говорят, в нем заинтересована «Барселона».
– «Бавария» – клуб, который не продает, а покупает.
– Можете ли вы однозначно заявить, что он остается?
– Да. И у «Барселоны» все равно нет денег.
- 32-летний Кейн в этом сезоне провел за «Баварию» 51 матч, забил 61 гол, сделал 7 ассистов.
- Срок его контракта с клубом рассчитан до середины 2027 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость англичанина в 65 миллионов евро.
