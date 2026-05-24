Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Суперфинал РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • В «Баварии» прокомментировали вариант с переходом Кейна в «Барселону»

В «Баварии» прокомментировали вариант с переходом Кейна в «Барселону»

Сегодня, 09:04
1

Почетный президент «Баварии» отверг возможность перехода нападающего Гарри Кейна в «Барселону».

Ули Хенесс сообщил, что Харри Кейна в «Барселону» не отпустят.

Гарри Кейн – лучший трансфер из всех, что мы совершали.

– Говорят, в нем заинтересована «Барселона».

«Бавария» – клуб, который не продает, а покупает.

– Можете ли вы однозначно заявить, что он остается?

– Да. И у «Барселоны» все равно нет денег.

  • 32-летний Кейн в этом сезоне провел за «Баварию» 51 матч, забил 61 гол, сделал 7 ассистов.
  • Срок его контракта с клубом рассчитан до середины 2027 года.
  • Transfermarkt оценивает стоимость англичанина в 65 миллионов евро.

Еще по теме:
Примера. «Барселона» на финише сезона проиграла «Валенсии» (1:3), Левандовски забил в последнем матче
Ямаль посетил праздничный ужин «Барселоны» вместе с новой девушкой 5
«Барселона» отказалась от свободных агентов из «Манчестер Сити» и «Ювентуса»
Источник: страница Bayern & Germany в соцсети X
Германия. Бундеслига Испания. Примера Бавария Барселона Кейн Гарри
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
volic
1779604288
Он прав у Барсы на данный момент не хватит денег что бы купит Кейна.
Ответить
Главные новости
«МЮ» вернулся к кандидатуре вингера «Милана»
14:49
Раскрыты гонорары судей суперфинала Кубка России
14:36
2
Дзюба назвал страну, в которой продолжит карьеру
14:16
5
Бышовец сказал, у кого больше шансов в суперфинале Кубка – у «Спартака» или «Краснодара»
13:55
3
Определился соперник «Баварии» в Суперкубке Германии
13:41
Кейн за 3 года в «Баварии» вышел на 7-е место в списке лучших бомбардиров в истории клуба
13:19
«Зенит» собрался продать легионера
13:02
4
Трушечкин – о назначении Шварца в «Динамо»: «Этикетка решает, маде ин не здеся»
12:50
4
Гвардиола сказал, возглавит ли он сборную Англии
12:41
1
Российский футболист стал лучшим бомбардиром чемпионата Словении
12:29
5
Все новости
Все новости
В «Баварии» прокомментировали вариант с переходом Кейна в «Барселону»
09:04
1
Выбран лучший игрок Европы в сезоне-2025/26
22 мая
4
Еще один чемпион мира-2014 завершил карьеру
22 мая
«Боруссия М» рассматривает двух экс-тренеров РПЛ
19 мая
4
Экс-чемпион Германии может вылететь из Бундеслиги
18 мая
3
В следующем сезоне Бундеслиги сыграет клуб из города с населением 13 тысяч
17 мая
1
На Гвардиола из «Сити» появился еще один претендент
17 мая
1
Определился лучший бомбардир сезона Бундеслиги
17 мая
1
Определен игрок сезона в Бундеслиге
16 мая
3
«Боруссия» нацелилась на форварда «Реала»
16 мая
Бундеслига. «Бавария» в последнем туре изломала «Кельн» на выезде (5:1), у Кейна хет-трик
16 мая
2
«Бавария» продлила контракт с 40-летним вратарем
15 мая
2
«Бавария» договорилась с вингером из АПЛ
13 мая
«Бавария» определилась с будущим Нойера
13 мая
3
ФотоДортмундская «Боруссия» купила защитника за 19,5 миллиона
12 мая
В Бундеслигу может выйти клуб из города с населением 13 тысяч человек
11 мая
Бундеслига. «Бавария» победила «Вольфсбург», Кейн пробил мимо ворот с пенальти
9 мая
Видео5-кратный чемпион Германии пришел на объявление о завершении карьеры с 12 бургерами
9 мая
1
У сына Роналду есть два варианта в Европе
9 мая
«Новый Де Брюйне» согласился перейти в «Баварию»
9 мая
5
Рейтинг фаворитов на «Золотой мяч»-2026 от Goal после полуфиналов ЛЧ
7 мая
8
ФотоКейн повторил бомбардирский рекорд Левандовского
7 мая
5-кратный чемпион Германии закончил карьеру в 30 лет
7 мая
16-летний брат Кварацхелии может перейти в топ-клуб
6 мая
1
Фото«Бавария» показала домашнюю форму на следующий сезон
4 мая
40-летний Джеко помог «Шальке» вернуться в Бундеслигу после 3-летнего перерыва
3 мая
1
Бундеслига. «Бавария» перед матчем с «ПСЖ» не справилась с аутсайдером (3:3), у Горецки дубль
2 мая
1
Рейтинг претендентов на «Золотой мяч» от Goal
1 мая
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 