Аршавин оценил назначение Клоппа в сборную Германии

Андрей Аршавин высказался о том, что Юрген Клопп возглавит сборную Германии вместо Юлиана Нагельсмана.

«Ситуации бывают разные. Мы не знаем, почему и как принимаются решения.

Результата у сборной Германии нет. Было вполне логично, что Нагельсман уйдeт из команды.

Мы видим, что лэптоп-тренеры уходят, и могут вернуться нормальные тренеры, которые понимают футбол изнутри.

Клопп как минимум выглядит лучшей опцией, которая есть у немцев», – заявил Аршавин.

Германия вылетела с ЧМ-2026 от Парагвая на стадии 1/16 финала.

Клопп в 2024 году покинул «Ливерпуль» по собственному желанию.

Сейчас он руководит футбольным направлением в компании Red Bull.

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