⚡️ Клопп возглавит сборную Германии

Юрген Клопп будет назначен на пост главного тренера сборной Германии.
По информации Фабрицио Романо, стороны достигли договоренности.
Условия сотрудничества еще обсуждаются, но 59-летний специалист уже пообещал возглавить «Бундестим».
Он сменит уволенного Юлиана Нагельсмана.
- Германия вылетела с ЧМ-2026 от Парагвая на стадии 1/16 финала.
- Клопп в 2024 году покинул «Ливерпуль» по собственному желанию.
- Сейчас он руководит футбольным направлением в компании Red Bull.
Игры чемпионата мира-2026 – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе
Источник: твиттер Фабрицио Романо