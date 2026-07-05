⚡️ Клопп возглавит сборную Германии

Юрген Клопп будет назначен на пост главного тренера сборной Германии.

По информации Фабрицио Романо, стороны достигли договоренности.

Условия сотрудничества еще обсуждаются, но 59-летний специалист уже пообещал возглавить «Бундестим».

Он сменит уволенного Юлиана Нагельсмана.

Германия вылетела с ЧМ-2026 от Парагвая на стадии 1/16 финала.

Клопп в 2024 году покинул «Ливерпуль» по собственному желанию.

Сейчас он руководит футбольным направлением в компании Red Bull.

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