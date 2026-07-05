Тренер Марокко объяснил, как удалось разгромить Канаду

Главный тренер сборной Марокко бельгиец Мохамед Уаби высказался о матче 1/8 финала ЧМ-2026 с Канадой (3:0).

«Мы очень счастливы. Это матч чемпионата мира, а такие игры всегда проходят тяжело, потому что соперники сражаются не на жизнь, а на смерть.

Во втором тайме мы очень хорошо отреагировали: стали лучше действовать на подборах и выигрывать единоборства. Должен признать, что Канада произвела сильное впечатление – она провела матч на самом высоком уровне.

Для нас это не стало сюрпризом, но во втором тайме мы смогли воспользоваться свободными зонами, которые соперник оставил. Именно это и стало ключом к победе», – сказал Уаби.

Голы у Марокко забили Аззедин Унаи на 50-й и 82-й минутах и Суфьян Рахими на 90+8-й.

Марокко в 1/4 финала сыграет с Францией.

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