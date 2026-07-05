Бывший тренер РПЛ может возглавить одну из сборных, вылетевших с ЧМ-2026

Хорватский футбольный союз рассматривает кандидатуру Славена Билича на пост главного тренера национальной команды.

Его кандидатура обсуждалась внутри организации после поражения Хорватии от Португалии (1:2) в 1/16 финала ЧМ-2026 (1:2). Сообщается, что Билич готов вернуться в сборную.

У Златко Далича, работавшего с национальной командой с октября 2017 года, подошел к концу срок контракта.

Сообщается, что 59-летний специалист еще до старта ЧМ-2026 принял предложение из Объединенных Арабских Эмиратов, где будет зарабатывать 5 миллионов евро за сезон. Он должен объявить об уходе из сборной на следующей неделе.

57-летний Билич возглавлял сборную Хорватии с 2006 по 2012 год.

В 2012–2013 годах он был главным тренером «Локомотива».

Его последним клубом был саудовский «Аль-Фатех», который он покинул в августе 2024-го.

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