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Славен Билич
Славен Билич
Хорватия
Хорватия
11 сентября 1968 (58)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Оправдания Билича после 0:7 от Англии
3 октября
Фото
Экс-тренер «Локо» возглавил сборную Хорватии
13 июля
5
Бывший тренер РПЛ может возглавить одну из сборных, вылетевших с ЧМ-2026
5 июля
2 тренера претендуют на пост в «Вест Хэме» – оба были в РПЛ
2025.09.27 13:38
1
Экс-тренер «Локомотива» отказался везти Узбекистан на ЧМ-2026
2025.09.27 11:36
Экс-тренер «Локо» может повезти Узбекистан на ЧМ-2026
2025.07.17 17:15
Фото
Роналду прокомментировал гол команде Билича
2024.02.18 11:14
Гол Роналду помог «Аль-Насру» победить команду Билича
2024.02.17 22:10
1
Хет-трик Роналду и дубль Мане принесли «Аль-Насру» крупную победу над командой Билича
2023.08.25 23:01
Экс-тренер «Локомотива» возглавил саудовский «Аль-Фатех»
2023.07.08 21:54
1
Сборная Украины хочет пригласить экс-тренера «Локомотива»
2023.04.03 20:20
Бывший тренер «Локомотива» возглавил «Уотфорд»
2022.09.26 15:59
Билич – кандидат на пост тренера сборной Польши
2022.01.09 17:11
2
Билич: «Надеюсь, «Локомотив» в этом сезоне выиграет РПЛ»
2021.11.11 17:50
5
Экс-директор академии «Локомотива»: «Джикия оказался не нужен Биличу. А после «Амкара» Котов отказался от Георгия, так как счел его не топ-игроком»
2021.01.30 20:28
4
Фото
Билич – главный тренер «Бэйцзин Гоань»
2021.01.06 10:37
1
Фото
«Вест Бромвич» объявил об отставке Билича. Клуб может возглавить Эллардайс
2020.12.16 15:35
1
Daily Mail: «Вест Бромвич» уволит Билича после ничьей с «Манчестер Сити». Хорвата заменит Эллардайс
2020.12.16 07:15
АПЛ. «Вест Бромвич» Билича впервые в сезоне победил, обыграв «Шеффилд Юнайтед»
2020.11.29 01:14
Экс-тренера «Локомотива» Билича могут в воскресенье уволить из «Вест Бромвича»
2020.11.07 13:24
2
Sky Sports: автор гола в ворота России на ЧМ-2014 Слимани близок к переходу в «Вест Бромвич»
2020.09.20 12:35
Билич анонсировал переход Ивановича в «Вест Бромвич»
2020.09.11 17:17
1
Билич: «Я бы хотел привести Влашича в «Вест Бром», но ЦСКА потребует серьезную сумму»
2020.08.26 08:03
2
Фото
«Вест Бромвич» вернулся в АПЛ. Команду возглавляет экс-тренер «Локомотива» Билич
2020.07.23 07:37
1
Билич: «Очень люблю «Локомотив». Сезон был так себе, но воспоминания очень приятные»
2020.04.11 22:24
1
Экс-тренер «Локомотива» Билич возглавил «Вест Бромвич»
2019.06.13 15:59
Фото
Билич возглавил клуб из Саудовской Аравии
2018.09.28 01:37
Билич: «Хорватия никогда не сдается, даже если проигрывает и с сильным соперником»
2018.07.12 09:44
1
Билич: «Россия должна Хорватии? Нет, в 2007 году мы обыграли англичан не для россиян»
2018.07.03 23:32
1
«Локомотив» выплатит Биличу 200 тысяч компенсации
2018.06.08 00:04
4
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