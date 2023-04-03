Сборная Украины хочет пригласить экс-тренера «Локомотива»

Сборная Украины может сменить главного тренера.

Рассматривается кандидатура Славена Билича, которого месяц назад уволили из «Уотфорда».

Сейчас команду временно возглавляет Руслан Ротань. Его назначение утвердили 1 марта. Тогда же украинская ассоциация футбола решила провести переговоры с Сергеем Ребровым.