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Сборная Украины хочет пригласить экс-тренера «Локомотива»

3 апреля 2023, 20:20

Сборная Украины может сменить главного тренера.

Рассматривается кандидатура Славена Билича, которого месяц назад уволили из «Уотфорда».

Сейчас команду временно возглавляет Руслан Ротань. Его назначение утвердили 1 марта. Тогда же украинская ассоциация футбола решила провести переговоры с Сергеем Ребровым.

  • Украина стартовала в отборе Евро-2024 с поражения от Англии (0:2).
  • Билич с 2006 по 2012 год возглавлял сборную Хорватии.
  • В сезоне-2012/13 он тренировал «Локомотив».

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Источник: твиттер Фабрицио Романо
Украина. Премьер-лига Отбор ЧЕ-2024 Локомотив Украина Билич Славен
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