Сборная Украины хочет пригласить экс-тренера «Локомотива»

Сборная Украины может сменить главного тренера.
Рассматривается кандидатура Славена Билича, которого месяц назад уволили из «Уотфорда».
Сейчас команду временно возглавляет Руслан Ротань. Его назначение утвердили 1 марта. Тогда же украинская ассоциация футбола решила провести переговоры с Сергеем Ребровым.
- Украина стартовала в отборе Евро-2024 с поражения от Англии (0:2).
- Билич с 2006 по 2012 год возглавлял сборную Хорватии.
- В сезоне-2012/13 он тренировал «Локомотив».
Источник: твиттер Фабрицио Романо