На Украине умер 25-летний футболист

Правый вингер «Зари» Владимир Белоцерковец скоропостижно скончался 6 августа.

Причина смерти 25-летнего футболиста пока неизвестна.

«Сегодня, на 26-м году, оборвалась жизнь полузащитника «Зари» Владимира Белоцерковца. Футбольный клуб «Заря» выражает искренние соболезнования близким и родственникам игрока.

Мы все запомним его как профессионала, доброго и отзывчивого человека. Искренне сочувствуем родным и близким Владимира», – говорится в заявлении «Зари».