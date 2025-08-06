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На Украине умер 25-летний футболист

Сегодня, 16:38
1

Правый вингер «Зари» Владимир Белоцерковец скоропостижно скончался 6 августа.

Причина смерти 25-летнего футболиста пока неизвестна.

«Сегодня, на 26-м году, оборвалась жизнь полузащитника «Зари» Владимира Белоцерковца. Футбольный клуб «Заря» выражает искренние соболезнования близким и родственникам игрока.

Мы все запомним его как профессионала, доброго и отзывчивого человека. Искренне сочувствуем родным и близким Владимира», – говорится в заявлении «Зари».

  • Белоцерковец провел более 100 матчей на профессиональном уровне, забил 5 голов и сделал 10 ассистов.

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Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Заря Белоцерковец Владимир
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СильныйМозг
1754489326
На Украине каждый день хлопцы мрут, как мухи, зачем заострять внимание на этом?
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