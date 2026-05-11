  • «Шахтер» стал чемпионом Украины и попал в общий этап Лиги чемпионов

«Шахтер» стал чемпионом Украины и попал в общий этап Лиги чемпионов

Сегодня, 09:10

«Шахтер» досрочно завоевал звание чемпиона Украины благодаря гостевой победе над «Полтавой» (4:0) в матче 27-го тура УПЛ.

За три тура до финиша сезона команда под руководством Арды Турана набрала 66 очков и гарантировала себе 1-е место в Премьер-лиге. У идущего 2-м «Полесья» на счету 55 очков, у занимающего 3-ю позицию ЛНЗ – 54. «Динамо К» находится на 4-м месте с 48 баллами.

«Шахтер» выиграл чемпионат Украины в 16-й раз в своей истории. Рекордсменом по числу побед в турнире является киевское «Динамо» с 17 титулами.

«Шахтер» по итогам минувшей игровой недели в европейских чемпионатах также гарантировал себе участие в общем этапе Лиги чемпионов сезона-2026/27.

Поскольку в предстоящем финале ЛЧ сыграют «Арсенал» и «ПСЖ», которые уже квалифицировались в общий этап следующего сезона турнира через национальные чемпионаты, место, которое полагается обладателю титула Лиги чемпионов, было перераспределено.

По регламенту его получает клуб с наивысшим рейтингом УЕФА среди тех, кто станет в этом сезоне чемпионом своей страны и еще не попал в общий этап. Таким клубом и стал «Шахтер». До этих выходных на это место претендовали также «Олимпиакос» и «Рейнджерс», имеющие более высокий рейтинг, но по итогам прошедших матчей в чемпионатах Греции и Шотландии они лишились всех шансов на титул.

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Лига чемпионов Шахтер
