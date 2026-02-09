Реакция Шевченко на слова президента ФИФА о допуске России

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко высказался о возможном снятии бана с российских команд.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино признал бессмысленность санкций и заявил о необходимости вернуть Россию в международные турниры.

Отстранение длится почти 4 года – с февраля 2022-го.

Есть вероятность, что вопрос снятия бана будет обсуждаться на ближайшем конгрессе ФИФА, который пройдет 30 апреля в Канаде.

«Хочу начать с главной новости недели, которая всколыхнула всех и касается каждого. Речь идет об интервью президента ФИФА Джанни Инфантино относительно возможного допуска россиян в футбол.

УАФ среагировала немедленно. Вы все видели наше заявление. Мы четко выразили нашу позицию, которая остается неизменной: пока идет конфликт [здесь и далее формулировки изменены в соответствии с законодательством РФ], мы категорически против возвращения россиян в футбол.

За эти дни состоялась коммуникация с представителями ФИФА на разных уровнях. Сейчас совет ФИФА не рассматривает вопрос возвращения россиян – эту информацию также обнародовали европейские СМИ.

Я планирую встречу с Джанни Инфантино, чтобы еще раз предметно донести информацию о конфликте на Украине и нашей позиции. Коллеги из разных ассоциаций поддерживают нас. Пока эта поддержка сохраняется, возвращение россиян к соревнованиям не рассматривается», – цитирует Шевченко сайт УАФ.