Реакция Шевченко на слова президента ФИФА о допуске России

Сегодня, 14:56
11

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко высказался о возможном снятии бана с российских команд.

  • Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино признал бессмысленность санкций и заявил о необходимости вернуть Россию в международные турниры.
  • Отстранение длится почти 4 года – с февраля 2022-го.
  • Есть вероятность, что вопрос снятия бана будет обсуждаться на ближайшем конгрессе ФИФА, который пройдет 30 апреля в Канаде.

«Хочу начать с главной новости недели, которая всколыхнула всех и касается каждого. Речь идет об интервью президента ФИФА Джанни Инфантино относительно возможного допуска россиян в футбол.

УАФ среагировала немедленно. Вы все видели наше заявление. Мы четко выразили нашу позицию, которая остается неизменной: пока идет конфликт [здесь и далее формулировки изменены в соответствии с законодательством РФ], мы категорически против возвращения россиян в футбол.

За эти дни состоялась коммуникация с представителями ФИФА на разных уровнях. Сейчас совет ФИФА не рассматривает вопрос возвращения россиян – эту информацию также обнародовали европейские СМИ.

Я планирую встречу с Джанни Инфантино, чтобы еще раз предметно донести информацию о конфликте на Украине и нашей позиции. Коллеги из разных ассоциаций поддерживают нас. Пока эта поддержка сохраняется, возвращение россиян к соревнованиям не рассматривается», – цитирует Шевченко сайт УАФ.

Комментарии (11)
FROLL007
1770638434
Фашиствующая рожа решила настучать в проамериканскую ФИФА. Гыгыгы
Ответить
Октавиус
1770638874
не понял, а денег то чего не попросил, пользуясь случаем?
Ответить
brаtskij
1770639748
Говнорылых опять понесло по инстанциям телеги катать. Какие же клоуны дырявые.
Ответить
...короче
1770640132
..."Да он и был-то не в пи*ду"...
Ответить
Cleaner
1770643963
Шевченко дерьмецо то еще...(((
Ответить
Дырокол
1770645799
Насколько же мерзко, что спорт это политика!
Ответить
TOMSON
1770646205
Времена где Украину слушают заканчиваются и настает время, когда с нее начнут спрашивать.
Ответить
