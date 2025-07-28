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Из Украины сбежал футболист, родившийся в Донецкой области

Сегодня, 15:15
3

Нападающий Алексей Сидоров тайно покинул территорию Украины.

Права на 24-летнего футболиста принадлежат «Металлисту 1925». Клуб опубликовал официальное заявление.

«К моменту окончания аренды «Металлист 1925» уже отправился на зарубежные сборы, поэтому Алексей Сидоров присоединился к тренировочному процессу команды «Металлист 1925» U19.

Через некоторое время футболист перестал посещать тренировки, а недавно появилась информация, что Алексей Сидоров без ведома нашего клуба, вероятно, уехал из Украины.

«Металлист» связался с представителями футболиста, которые подтвердили, что Алексей Сидоров действительно покинул пределы Украины. После этого мы связались с футболистом напрямую, и он также подтвердил, что уехал из Украины по семейным обстоятельствам.

Сейчас «Металлист 1925» не знает, где именно находится Алексей Сидоров и как он пересек границу Украины.

В связи с вышеизложенным «Металлист 1925» призывает Алексея Сидорова вернуться к исполнению контрактных обязательств и сообщает о начале внутреннего расследования и юридических процедур в отношении противоправных действий футболиста», – говорится в заявлении.

  • Сидоров родился в Макеевке (Донецкая область).
  • Во второй половине сезона-2024/25 он выступал на правах аренды за «Колос».
  • В активе форварда 4+3 в 34 матчах УПЛ.

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Колос Металлист 1925 Сидоров Алексей
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Комментарии (3)
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1753706431
Он в РПЛ направляется что ли?
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CSKA winner
1753706696
"Бегите , глупцы !" (с)
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