Из Украины сбежал футболист, родившийся в Донецкой области

Нападающий Алексей Сидоров тайно покинул территорию Украины.

Права на 24-летнего футболиста принадлежат «Металлисту 1925». Клуб опубликовал официальное заявление.

«К моменту окончания аренды «Металлист 1925» уже отправился на зарубежные сборы, поэтому Алексей Сидоров присоединился к тренировочному процессу команды «Металлист 1925» U19.

Через некоторое время футболист перестал посещать тренировки, а недавно появилась информация, что Алексей Сидоров без ведома нашего клуба, вероятно, уехал из Украины.

«Металлист» связался с представителями футболиста, которые подтвердили, что Алексей Сидоров действительно покинул пределы Украины. После этого мы связались с футболистом напрямую, и он также подтвердил, что уехал из Украины по семейным обстоятельствам.

Сейчас «Металлист 1925» не знает, где именно находится Алексей Сидоров и как он пересек границу Украины.

В связи с вышеизложенным «Металлист 1925» призывает Алексея Сидорова вернуться к исполнению контрактных обязательств и сообщает о начале внутреннего расследования и юридических процедур в отношении противоправных действий футболиста», – говорится в заявлении.