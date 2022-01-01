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Украинская Премьер-лига 2026/2027
Команды
Харьков
€ 21,95 млн
Харьков
Харьков
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Стадион:
Левый берег
Сайт:
http://fckharkiv.com/
Тренер:
Младен Бартулович
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Таблица
«Харьков» – «Карпаты»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
12:50
Премьер-лига Украина: шансы «Харькова» и «Карпат» на победу в матче 12 тура
Вчера, 10:48
«ЛНЗ» – «Харьков»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Премьер-лига: шансы «ЛНЗ» и «Харькова» на победу в матче 11 тура
31 октября
«Харьков» – «Левый Берег»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 19 октября 2026
19 октября
«Харьков» – «Левый берег»: кто победит в матче 9 тура Премьер-лиги Украины 2026/2027
18 октября
«Черноморец» – «Харьков»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 10 октября 2026
10 октября
«Черноморец Одесса» – «Харьков»: кто победит в матче 8 тура Премьер-лиги Украины 2026/2027
9 октября
«Харьков» – «Буковина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 сентября 2026
19 сентября
«Харьков» – «Буковина»: кто победит в матче 7 тура чемпионата Украины 2026/2027
18 сентября
«Кривбасс» – «Харьков»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 сентября 2026
12 сентября
«Харьков» – «Оболонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 сентября 2026
5 сентября
«Харьков» – «Оболонь»: кто победит в матче 5-го тура Премьер-лиги 2026/2027
4 сентября
Трансляция
«Заря» – «Харьков»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 августа 2026
30 августа
«Заря» – «Харьков»: кто победит в матче 4-го тура Премьер-лиги 2026/2027
29 августа
Трансляция
«Металлист 1925» – «Верес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 августа 2026
1 августа
«Верес» – «Металлист 1925»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2026
24 мая
«Верес» – «Металлист 1925»: прогноз и ставки на матч 24 мая 2026 с коэффициентом 1.62
23 мая
Трансляция
«Металлист 1925» – «Эпицентр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 мая 2026
16 мая
«Металлист 1925» – «Эпицентр»: прогноз и ставки на матч 16 мая 2026 с коэффициентом 2.15
15 мая
Трансляция
«Металлист 1925» – «Карпаты»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2026
12 мая
«Металлист 1925» – «Карпаты»: прогноз и ставки на матч 12 мая 2026 с коэффициентом 1.65
11 мая
Трансляция
«Заря» – «Металлист 1925»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2026
9 мая
Трансляция
«Металлист 1925» – «Полесье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026
3 мая
«Металлист 1925» – «Полесье»: прогноз и ставки на матч 3 мая 2026 с коэффициентом 1.4
2 мая
Трансляция
«ЛНЗ» – «Металлист 1925»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2026
26 апреля
«ЛНЗ» – «Металлист 1925»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2026 с коэффициентом 1.38
25 апреля
Трансляция
«Металлист 1925» – «Чернигов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 апреля 2026
22 апреля
«Металлист 1925» – «Чернигов»: прогноз и ставки на матч 22 апреля 2026 с коэффициентом 1.50
21 апреля
Трансляция
«Металлист 1925» – «Кудровка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2026
18 апреля
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