12.05.2026, вторник, 18:00
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Украина. Премьер-лига, 28 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Харьков
Харьков
3-3-3
30
Варакута
13
Салюк
18
Павлюк
27
Крупский
31
Шабанов
5
Калюжный
16
Аревало
19
Рашица
98
Итодо
11
Кастильо
3-2-2-2-2
55
Стецков
4
Бабогло
73
Лях
5
Сыч
35
Фернандо
15
Рубчинский
19
Карабин
70
Алькаин
8
Чачуа
29
26
Костенко
Чурко
25
Когут
25
Когут
Чурко
19
Рашица
7
Моура
7
Моура
19
Рашица
9
Антюх
9
Антюх
16
Аревало
11
Чурко
11
Чурко
16
Аревало
35
Фернандо
5
Булеза
5
Булеза
35
Фернандо
26
Костенко
11
Мирошниченко
11
Мирошниченко
26
Костенко
19
Карабин
18
18
19
Карабин
15
Рубчинский
33
Шах
33
Шах
15
Рубчинский
70
Алькаин
11
Квасница
11
Квасница
70
Алькаин
Остались в запасе
Харьков
Карпаты
77
Кауан Баптистелла
АП
23
Ярослав Проценко
ВР
24
Александр Мартынюк
ЛЗ
37
Валерий Дубко
ЦЗ
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
20
Иван Литвиненко
ЦП
14
Рамик Гаджиев
ЛВ
Главный тренер
Виктор Скрипник
30
Андрей Клищук
ВР
56
Vladyslav Reznik
ЦП
80
Roman Mysak
ЦФ
28
Oleksandr Diedov Yevheniiovych
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
Остались в запасе
77
Кауан Баптистелла
АП
23
Ярослав Проценко
ВР
24
Александр Мартынюк
ЛЗ
37
Валерий Дубко
ЦЗ
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
20
Иван Литвиненко
ЦП
14
Рамик Гаджиев
ЛВ
Остались в запасе
30
Андрей Клищук
ВР
56
Vladyslav Reznik
ЦП
80
Roman Mysak
ЦФ
28
Oleksandr Diedov Yevheniiovych
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Главный тренер
Владислав Лупашко
Статистика матча Харьков - Карпаты
5
2
Всего ударов по воротам
12
9
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
7
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Металлист 1925» против «Карпат», 28-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 мая в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Металлист 1925» – «Кривбасс»
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Источник: «Бомбардир»