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  • «Металлист 1925» – «Карпаты»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2026

«Металлист 1925» – «Карпаты»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2026

12 мая, 16:50
Харьков
12.05.2026, вторник, 18:00
Украина. Премьер-лига, 28 тур
2 : 2
Завершен
Карпаты
65' П. Итодо
52' А. Чачуа 60' А. Чачуа (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Харьков
30
Данил Варакута
ВР
13
Владимир Салюк
ЦЗ
18
Евгений Павлюк
ЦЗ
27
Илья Крупский
ПЗ
31
Артем Шабанов
ЦП
5
Иван Калюжный
ЦП
16
Николас Аревало
ЦП
19
Эрмир Рашица
ЛФ
11
Сегундо Кастильо
ЦФ
98
Питер Итодо
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Карпаты
55
Тимур Стецков
ЛЗ
73
Ростислав Лях
ЛЗ
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
5
Алексей Сыч
ОП
35
Эдсон Фернандо
ОП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
19
Ярослав Карабин
ЦП
8
Амбросий Чачуа
АП
70
Хебер Алькаин
ПВ
26
Ян Костенко
ЦФ
29
Nazar Sushchak
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
Харьков
23
Ярослав Проценко
ВР
24
Александр Мартынюк
ЛЗ
37
Валерий Дубко
ЦЗ
7
Ари Моура
ЛВ
9
Денис Антюх
ЛВ
14
Рамик Гаджиев
ЛВ
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
25
Игорь Когут
ЦП
20
Иван Литвиненко
ЦП
77
Кауан Баптистелла
АП
11
Вячеслав Чурко
ПВ
Карпаты
30
Андрей Клищук
ВР
5
Андрей Булеза
ЛЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
18
Eriki
ЦП
33
Артур Шах
ЦП
56
Vladyslav Reznik
ЦП
11
Илья Квасница
ПВ
80
Roman Mysak
ЦФ
28
Oleksandr Diedov Yevheniiovych
ЦФ
3-3-3
30
Варакута
13
Салюк
18
Павлюк
27
Крупский
31
Шабанов
5
Калюжный
16
Аревало
19
Рашица
98
Итодо
11
Кастильо
3-2-2-2-2
55
Стецков
4
Бабогло
73
Лях
5
Сыч
35
Фернандо
15
Рубчинский
19
Карабин
70
Алькаин
8
Чачуа
29
26
Костенко
Чурко
25
Когут
25
Когут
Чурко
19
Рашица
7
Моура
7
Моура
19
Рашица
9
Антюх
9
Антюх
16
Аревало
11
Чурко
11
Чурко
16
Аревало
35
Фернандо
5
Булеза
5
Булеза
35
Фернандо
26
Костенко
11
Мирошниченко
11
Мирошниченко
26
Костенко
19
Карабин
18
18
19
Карабин
15
Рубчинский
33
Шах
33
Шах
15
Рубчинский
70
Алькаин
11
Квасница
11
Квасница
70
Алькаин
Остались в запасе
Харьков
Карпаты
77
Кауан Баптистелла
АП
23
Ярослав Проценко
ВР
24
Александр Мартынюк
ЛЗ
37
Валерий Дубко
ЦЗ
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
20
Иван Литвиненко
ЦП
14
Рамик Гаджиев
ЛВ
Главный тренер
Виктор Скрипник
30
Андрей Клищук
ВР
56
Vladyslav Reznik
ЦП
80
Roman Mysak
ЦФ
28
Oleksandr Diedov Yevheniiovych
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
Остались в запасе
77
Кауан Баптистелла
АП
23
Ярослав Проценко
ВР
24
Александр Мартынюк
ЛЗ
37
Валерий Дубко
ЦЗ
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
20
Иван Литвиненко
ЦП
14
Рамик Гаджиев
ЛВ
Остались в запасе
30
Андрей Клищук
ВР
56
Vladyslav Reznik
ЦП
80
Roman Mysak
ЦФ
28
Oleksandr Diedov Yevheniiovych
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Главный тренер
Владислав Лупашко
Статистика матча Харьков - Карпаты
5
2
Всего ударов по воротам
12
9
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
7
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Металлист 1925» против «Карпат», 28-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 мая в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Металлист 1925» – «Кривбасс»

«Металлист 1925» – «Карпаты»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Карпаты Харьков
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