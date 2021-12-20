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Виктор Скрипник
Главные новости
Сборная России поучаствует в международном турнире, «ПСЖ» сомневается в Месси, игрок «Спартака» выбыл до конца сезона и другие новости
01:03
Топ-10 самых популярных футболистов по запросам в Google за 2023 год
1
00:57
Примера. «Атлетико» победил «Жирону» (1:0) благодаря голу на 94-й минуте
00:30
«Мне стыдно, наша репутация поставлена на карту»: глава Ла Лиги Тебас – о судейском скандале «Барселоны»
2
00:18
Два топ-клуба РПЛ пытались зимой арендовать Сутормина у «Зенита»
1
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Все новости
00:47
Серия А. «Милан» сыграл вничью с «Салернитаной» (1:1) и остался на 4-м месте
13 марта
23:53
«Манчестер Сити» нашел замену для Канселу в «Челси»
23:50
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23:44
«Опять пенальти из воздуха»: Мостовой раскритиковал судейство в матче «Ростов» – «Пари НН»
23:35
Форвард «Ланса» сделал самый быстрый хет-трик за последние 50 сезонов Лиги 1
23:29
Зобнин рассказал, почему «Спартак» пропустил 2 гола в 3 матчах подряд
3
23:19
«Милан» играет в Серии А без итальянцев в старте впервые в 3-очковую эпоху
3
23:08
Дзюба не полетел на матч с «Акроном» по двум причинам
1
22:57
Фото
Джорджина выложила новые фото со смелым декольте
2
22:49
Фото
ЦСКА продлил контракт с 17-летним воспитанником – неделю назад он дебютировал за главную команду
22:39
В «Реале» определились с преемником для Анчелотти
2
22:31
Стали известны сроки восстановления Барриоса и Сергеева
22:25
Флик объяснил, почему не будет вызывать Мюллера в сборную Германии
22:10
Еще два клуба РПЛ обратились в ЭСК РФС
21:55
Экс-судья Итурральде заявил о давлении со стороны президента «Реала» Переса в 2010 году
6
21:44
Кубковый матч «Спартак» – «Урал» посетят несколько тысяч школьников
3
21:35
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21:30
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21:23
Экс-защитник сборной России Новосельцев в стихах объявил о завершении карьеры
21:14
Эдена Азара удивило назначение Тедеско в сборную Бельгии
20:59
«Спартак» обратился в ЭСК РФС по поводу судейства в матче с «Факелом» (3:2)
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20:49
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«Бавария» будет сотрудничать с клубом МЛС в развитии молодых талантов
20:31
«Тоттенхэм» хочет купить лучшего вратаря ЧМ-2022
20:20
Агент Селюк: «Может Дзюбе не 34 года, а уже 50?»
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Хави отреагировал на акцию фанатов «Атлетика» – они скандировали «В Сегунду!»
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«Лучше сыграть со сборной Медиалиги»: Радимов доволен не всеми соперниками России по новому турниру
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Виктор Скрипник
Тренер
Имя
Виктор
Отчество
Анатольевич
Фамилия
Скрипник
Гражданство
Украина
Дата рождения
19 ноября 1969
Статистика
Новости
Статьи
Статистика по турнирам
Лига Европы 2021/2022
Лига конференций 2021/2022
Украина. Премьер-лига 2021/2022
Лига Европы 2020/2021
Украина. Премьер-лига 2020/2021
Украина. Премьер-лига 2019/2020
Германия. Бундеслига 2016/2017
Германия. Бундеслига 2015/2016
Германия. Кубок 2015/2016
Германия. Бундеслига 2014/2015
Германия. Кубок 2014/2015
Команда
Игр
Побед
Поражений
Ничьих
Заря
2
0
2
0
Матчи в этом турнире
Дата
Матч
19.08.2021
Рапид
3 : 0
Заря
26.08.2021
Заря
2 : 3
Рапид
20 декабря 2021
22:53
«Матч ТВ»: «Ференцварош» выбирал между Черчесовым и украинцем Скрипником
2
27 марта 2020
11:29
«ТаТоТаке»: «Локомотив» и «Динамо» заинтересованы в услугах Скрипника
13 июля 2019
00:25
Скрипник: «Почему не возглавил «Локомотив»? Мне с этим жить. Я этого не хочу. Я – украинец»
29
4 июня 2019
14:27
Бывший тренер «Вердера» Скрипник возглавил «Зарю»
1
17 ноября 2018
14:22
Скрипник: «У меня были контакты с «Локомотивом». Про «Спартак» узнал от журналистов»
1
23 октября 2018
17:40
«Спорт-Экспресс»: Скрипник может возглавить «Уфу»
8
16:12
Гендиректор «Риги»: «Ведем переговоры по Скрипнику с клубом из РПЛ. Про «Спартак» – это слухи»
3
13:19
Сегодня руководство «Спартака» проведет встречу со Скрипником
27
12:43
Кононов и Скрипник – претенденты на пост главного тренера «Спартака»
29
19 мая 2017
01:36
«Локомотив» может возглавить украинский специалист Скрипник
28
18 февраля 2017
13:58
Скрипника не будет на посту главного тренера сборной Беларуси
13 февраля 2017
22:22
Кононов отказался возглавлять белорусскую сборную
18 сентября 2016
11:27
Скрипник отправлен в отставку с поста главного тренера «Вердера»
6
13 сентября 2016
07:53
«Вердер» не собирается увольнять Скрипника
30 августа 2016
07:54
Скрипник: «Не наслаждался своей работой у руля «Вердера» ни один день»
2
8 июля 2016
13:27
Скрипник продлил контракт с «Вердером» на два года
7 июня 2016
07:48
Футболисты «Вердера» не доверяют Скрипнику
1
20 апреля 2016
01:59
Скрипник: «Игроки «Вердера» могут гордиться собой»
12 апреля 2016
08:09
Скрипник не будет уволен в ближайшее время
31 марта 2016
08:34
Спортивный директор «Вердера»: «Скрипник стабилен»
1 марта 2016
06:59
Bild: Скрипника ждет увольнение
1
24 февраля 2016
06:56
Скрипник ответил на критику в свой адрес
26 июля 2015
08:35
Коноплянка дебютировал в «Севилье»
5
18.09.2016 22:02
Виктор Скрипник уволен из «Вердера». «Ювентус» потерпел первое поражение в чемпионате. Дайджест событий дня
Виктор Скрипник ушел из «Вердера». Жозе Моуринью проиграл трижды подряд. В ЦСКА теперь два Вернблума. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
5
01.12.2015 14:10
Какого тренера пора увольнять. Рейтинг читателей «Бомбардира»
Тренер «Валенсии» Нуну Эшпириту Санту ушел в отставку. Продолжают набирать ход слухи о скором увольнении из «Ромы» Руди Гарсии. «Бомбардир» предлагает своим читателям выбрать наставников, которые должны покинуть свой пост прямо сейчас.
11
17.10.2015 16:00
Златко Юнузович: «Я хочу войти в историю «Вердера»
Полузащитник «Вердера» и сборной Австрии Златко Юнузович в эксклюзивном интервью «Бомбардиру» рассказал о трудном положении бременской команды в Бундеслиге и о том, как австрийцам удалось выиграть свою отборочную группу к Евро-2016.
5
05.10.2015 13:00
Унижение от «Баварии» и провал «Шальке». Главные события 8-го тура немецкой Бундеслиги
Новые фокусы от Бернда Лено, восхождение менхенгладбахской «Боруссии» и относительная удача «Штутгарта». «Бомбардир» - о самых значимых событиях минувшего тура Бундеслиги.
2
31.08.2015 18:15
Прощание де Брюйне, «Боруссии» на концах таблицы и дерзкие аутсайдеры. Главные события 3-го тура немецкой Бундеслиги
Гладбахский провал, очередное проявление героизма от «Ингольштадта» и «Кельн» в зоне еврокубков – в обзоре минув тура Бундеслиги от «Бомбардира».
1
24.08.2015 15:30
Магия чисел, разные «Боруссии» и «Штутгарт», который снова не смог. Главные события 2-го тура немецкой Бундеслиги
«Бавария» сыграла с «Хоффенхаймом» в поддавки, «Штутгарт» по-прежнему пытается победить, а «Вердер» продолжает лихорадить» - «Бомбардир» рассказывает о самых значимых событиях 2-го тура немецкой Бундеслиги.
1
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