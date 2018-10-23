Сегодня руководство «Спартака» проведет встречу со Скрипником

Сегодня, 23 октября, руководство «Спартака» проведет встречу с главным тренером «Риги» Виктором Скрипником на предмет возможной работы. Об этом в своем твиттере сообщил комментатор телеканала «Матч ТВ» Михаил Моссаковский.

Рижский клуб не проигрывает в чемпионате Латвии на протяжении 19-ти матчей. После 25-ти туров «Рига» возглавляет турнирную таблицу, опережая «Вентспилс» на шесть очков. Кроме того, команда украинского специалиста вышла в финал Кубка страны, где завтра встретится с тем же «Вентспилсом».

22 октября «Спартак» уволил с поста главного тренера Массимо Карреру, под руководством которого выиграл РПЛ в сезоне-2016/17.

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