Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Сегодня руководство «Спартака» проведет встречу со Скрипником

    Сегодня, 23 октября, руководство «Спартака» проведет встречу с главным тренером «Риги» Виктором Скрипником на предмет возможной работы. Об этом в своем твиттере сообщил комментатор телеканала «Матч ТВ» Михаил Моссаковский.

    Рижский клуб не проигрывает в чемпионате Латвии на протяжении 19-ти матчей. После 25-ти туров «Рига» возглавляет турнирную таблицу, опережая «Вентспилс» на шесть очков. Кроме того, команда украинского специалиста вышла в финал Кубка страны, где завтра встретится с тем же «Вентспилсом».

    22 октября «Спартак» уволил с поста главного тренера Массимо Карреру, под руководством которого выиграл РПЛ в сезоне-2016/17.

    «Каррера сам виноват! Заставлял «ромашку» ходить в тренажерный зал, тренироваться»

    Источник: Твиттер Моссаковского

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.10.2018 13:19
    Рекомендуем
    Комментарии26
    ...
    • ...
      Рейтинг: +57

      Доремидонт 24 октября 2018, 00:23

      Это я действительно читаю Бомбардир?!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 23 октября 2018, 21:17

      где-то хмыкнул Старкофф.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      PANID 23 октября 2018, 20:09

      Это кто.Бредятина.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57

      sajra 23 октября 2018, 18:00

      Романцева верните..................................

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100913

      zigbert 23 октября 2018, 16:33

      Чушь.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +185

      К.Серж.А 23 октября 2018, 16:08

      Как Скрипника в Латвию то занесло .... Помню Вердером руководил

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 23 октября 2018, 15:53

      Бред.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 23 октября 2018, 15:10

      Кто это такой..впервые слышу! Верните нам Карреру!!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 23 октября 2018, 15:05

      Тренер из латвии...там вообще футбол есть?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время > ZenitGunner 24 октября 2018, 16:34

      у Вас? я так то не Спартак...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3609

      александр п 23 октября 2018, 14:42

      Да нет коллеги это явный фейк ,кто то хочет руководство Спартака выставить полными дебилами,думающими лишь о том как набить свои бездонные карманы.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11